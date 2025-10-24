Залишаться лише 12 дівчат: де та коли дивитися "Холостяка" з Цимбалюком

17 жовтня на телеканалі СТБ стартував 14-й сезон реаліті-шоу "Холостяк". Цього разу головним героєм став відомий український актор Тарас Цимбалюк.

За серце "холостяка" знамагають дівчата з усієї України. Уже сьогодні, 24 жовтня, о 19:00 буде другий епізод, під час якого покажуть першу церемонію троянд і кілька учасниць покинуть проєкт. Фокус розповідає, де дивитися популярне реаліті-шоу.

Де дивитися онлайн "Холостяк 14"?

У прямому ефірі на телеканалі СТБ — щопʼятниці о 19:00.

Онлайн на офіційному сайті СТБ (stb.ua) — після ефіру випуски мають з’являтись для перегляду.

Також епізод згодом буде доступний на YouTube (щочетверга, через шість днів після телеефіру).

На низці українських стримінгових сервісів (Київстар ТБ, SWEET.TV).

На сайті Телепортал — у зручний для вас час.

Тарас Цимбалюк знайомиться із Софією Шамією Фото: СТБ

Що цікавого в новому сезоні

"Холостяк" — це українське романтичне реаліті-шоу, у якому один головний герой шукає кохання серед групи учасниць. Сезон 14 стартував восени 2025 року, головним героєм став український актор Тарас Цимбалюк. Ведучим традиційно залишився Григорій Решетнік. У цьому сезоні обіцяють новий емоційний тон, більше щирості, нові формати випробувань.

Серед учасниць — титулована "Міс Україна-2023" Софія Шамія.

Тарас Цимбалюк та Григорій Решетнік Фото: СТБ

Що буде в другому епізоді

Уже 24 жовтня буде продовження першої вечірки 14 сезону романтичного реаліті "Холостяк". За анонсом СТБ, після знайомства з дівчатами Тарас Цимбалюк захоче побачити не лише їхню зовнішню красу, а й справжній внутрішній світ.

"Щоб відкритися одне одному, Тарас і героїні створюватимуть кіноафіші своїх життів — фільмів про їхні мрії, страхи, характер і досвід. За допомогою штучного інтелекту кожна афіша стає візуалізацією внутрішнього світу її автора", — пишуть творці шоу.

Також попереду непрості питання від Григорія Решетника і неочікувані зізнання. І найголовніше — перша церемонія троянд сезону. Після цього залишаться лише 12 дівчат.

