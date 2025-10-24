Залишаться лише 12 дівчат: де та коли дивитися "Холостяка" з Цимбалюком
17 жовтня на телеканалі СТБ стартував 14-й сезон реаліті-шоу "Холостяк". Цього разу головним героєм став відомий український актор Тарас Цимбалюк.
За серце "холостяка" знамагають дівчата з усієї України. Уже сьогодні, 24 жовтня, о 19:00 буде другий епізод, під час якого покажуть першу церемонію троянд і кілька учасниць покинуть проєкт. Фокус розповідає, де дивитися популярне реаліті-шоу.
Де дивитися онлайн "Холостяк 14"?
- У прямому ефірі на телеканалі СТБ — щопʼятниці о 19:00.
- Онлайн на офіційному сайті СТБ (stb.ua) — після ефіру випуски мають з’являтись для перегляду.
- Також епізод згодом буде доступний на YouTube (щочетверга, через шість днів після телеефіру).
- На низці українських стримінгових сервісів (Київстар ТБ, SWEET.TV).
- На сайті Телепортал — у зручний для вас час.
Що цікавого в новому сезоні
"Холостяк" — це українське романтичне реаліті-шоу, у якому один головний герой шукає кохання серед групи учасниць. Сезон 14 стартував восени 2025 року, головним героєм став український актор Тарас Цимбалюк. Ведучим традиційно залишився Григорій Решетнік. У цьому сезоні обіцяють новий емоційний тон, більше щирості, нові формати випробувань.
Серед учасниць — титулована "Міс Україна-2023" Софія Шамія.
Що буде в другому епізоді
Уже 24 жовтня буде продовження першої вечірки 14 сезону романтичного реаліті "Холостяк". За анонсом СТБ, після знайомства з дівчатами Тарас Цимбалюк захоче побачити не лише їхню зовнішню красу, а й справжній внутрішній світ.
"Щоб відкритися одне одному, Тарас і героїні створюватимуть кіноафіші своїх життів — фільмів про їхні мрії, страхи, характер і досвід. За допомогою штучного інтелекту кожна афіша стає візуалізацією внутрішнього світу її автора", — пишуть творці шоу.
Також попереду непрості питання від Григорія Решетника і неочікувані зізнання. І найголовніше — перша церемонія троянд сезону. Після цього залишаться лише 12 дівчат.
