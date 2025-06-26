"Вам сподобається": Цимбалюк розповів про свої враження від зйомок шоу "Холостяк"

Актор Тарас Цимбалюк став головним героєм 14 сезону реаліті-шоу "Холостяк", зйомки якого вже стартували. Після перших знімальних днів Цимбалюк висловив свої враження від участі в проєкті.

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Тарас Цимбалюк на своїй сторінці в Instagram сказав, що не шкодує, що погодився взяти участь в проєкті.

Зокрема, актор вийшов у stories зі знімального майданчика шоу "Холостяк" та запевнив фанатів, що сезон буде цікавим, динамічним і красивим.

"Хочу сказати, що це точно буде той сезон, який вам сподобається. Дуже вдячний вам за те, що пишете, стежите. Я дуже хвилююся, чесно. Все більше переконуюсь, що це був правильний вибір, і цей проєкт не залишить байдужими ні вас, ні мене", – зазначив Тарас Цимбалюк.

Нагадаємо, зйомки шоу "Холостяк" 14 сезон розпочались 19 червня. А 25 червня фанатам проєкту показали перші фотографії з вечірки, де Тарас Цимбалюк познайомився з усіма учасницями.

"Холостяк-14": що відомо

14-й сезон "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком у головній ролі вийде на екрани вже цієї осені. Втім, точна дата прем'єри та інші деталі поки невідомі.

Головний герой проєкту — Тарас Цимбалюк — відомий український актор театру, кіно та телебачення, який здобув популярність завдяки ролям у серіалах "Кріпосна", "Спіймати Кайдаша" та фільмі "Чорний ворон".

Раніше Фокус писав, що:

Співачка СолоХа зізналася, чи насправді її третя дитина від Тараса Цимбалюка. Виявилося, що чутки частково були правдою, адже та грає на сцені вагітну дружину Карпа Кайдаша (героя Цимбалюка). Втім, у реальному житті СолоХа носить дитину від свого чоловіка.

Попри те, що до початку виходу шоу ще кілька місяців, у мережі вже "гуляє" ім'я потенційної переможниці "Холостяка", а також озвучено ймовірну суму гонорару. Цимбалюк начебто отримає мільйон гривень за зйомки.

Крім того, український актор і військовослужбовець Данііл Мірешкін обурився через вибір Тараса Цимбалюка на роль героя 14-го сезону шоу "Холостяк" і загалом існування в країні, за його словами, "низькопробних інтелектуальних проєктів".