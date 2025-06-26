"Вам понравится": Цимбалюк рассказал о своих впечатлениях от съемок шоу "Холостяк"

Актер Тарас Цимбалюк стал главным героем 14 сезона реалити-шоу "Холостяк", съемки которого уже стартовали. После первых съемочных дней Цимбалюк высказал свои впечатления от участия в проекте.

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Тарас Цимбалюк на своей странице в Instagram сказал, что не жалеет, что согласился принять участие в проекте.

В частности, актер вышел в stories со съемочной площадки шоу "Холостяк" и заверил фанатов, что сезон будет интересным, динамичным и красивым.

"Хочу сказать, что это точно будет тот сезон, который вам понравится. Очень благодарен вам за то, что пишете, следите. Я очень волнуюсь, честно. Все больше убеждаюсь, что это был правильный выбор, и этот проект не оставит равнодушными ни вас, ни меня", — отметил Тарас Цимбалюк.

Напомним, съемки шоу "Холостяк" 14 сезон начались 19 июня. А 25 июня фанатам проекта показали первые фотографии с вечеринки, где Тарас Цимбалюк познакомился со всеми участницами.

"Холостяк-14": что известно

14-й сезон "Холостяка" с Тарасом Цымбалюком в главной роли выйдет на экраны уже этой осенью. Впрочем, точная дата премьеры и другие детали пока неизвестны.

Главный герой проекта — Тарас Цимбалюк — известный украинский актер театра, кино и телевидения, который получил известность благодаря ролям в сериалах "Крепостная", "Поймать Кайдаша" и фильме "Черный ворон".

Ранее Фокус писал, что:

Певица СолоХа призналась, действительно ли ее третий ребенок от Тараса Цимбалюка. Оказалось, что слухи частично были правдой, ведь та играет на сцене беременную жену Карпа Кайдаша (героя Цимбалюка). Впрочем, в реальной жизни СолоХа носит ребенка от своего мужа.

Несмотря на то, что до начала выхода шоу еще несколько месяцев, в сети уже "гуляет" имя потенциальной победительницы "Холостяка", а также озвучена вероятная сумма гонорара. Цимбалюк якобы получит миллион гривен за съемки.

Кроме того, украинский актер и военнослужащий Даниил Мирешкин возмутился из-за выбора Тараса Цимбалюка на роль героя 14-го сезона шоу "Холостяк" и в целом существования в стране, по его словам, "низкопробных интеллектуальных проектов".