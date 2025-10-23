Прийшла "виманити баблішко": одна з учасниць "Холостяка" перебуває в стосунках, — блогер (фото)

Український блогер Богдан Беспалов активно ділиться цікавинками про учасниць 14-го сезону "Холостяка". Зокрема, стало відомо, що одна з героїнь весь цей час перебуває у стосунках.

За словами Беспалова, косметологиня Оксана Шанюк зустрічається з братом Євгенія Ковтуненка Павлом. А на шоу вона прийшла начебто лише заради грошей.

Учасниця "Холостяка" в стосунках

"Давайте про Оксану Шанюк. Вона у нас лікар-косметолог, займається навчанням. У своєму профілі також зазначає, що її блог про жарти, щирі розмови і "бути собою". Оксана йшла на проєкт, перебуваючи у стосунках. Маючи хлопця, йшла виключно заради того, аби набити аудиторію і потім поюзати цю аудиторію в якості потенційних клієнтів на свої бʼюті-послуги", — сказав блогер.

Беспалов наголосив, що її бойфренд це рідний брат учасника "Холостячки" з Ксенією Мішиною Євгенія Ковтуненка.

"Брат Ковтуненка "спалився" і виклав сторіс, яке тут же видалив", — розповів Беспалов.

Після цього чоловік виправдався тим, що насправді Шанюк — його колишня.

"Павло, ти можеш скільки завгодно розповідати, що це твоя колишня, але ми чудово знаємо, що ви перебуваєте в стосунках і до проєкту, і під час проєкту, і зараз. Оксана прийшла туди, аби з ваших гаманців виманити баблішко на свої бʼюті-послуги. Не забувайте про це. От вам і вся щира щирість і любовна любов", — зазначив Богдан Беспалов.

Сторіс бойфренда Оксани Шанюк встигли заскрінити Фото: YouTube

Зокрема, блогер закликав нікому не вірити, навіть головному герою шоу.

"Тарас відіграє свою роль теж за гроші. Цей сезон абсолютно комерційний і не має нічого спільного з почуттями", — сказав Беспалов.

Тарас Цимбалюк та Оксана Шанюк Фото: СТБ

Оксана з "Холостяка"

30-річна лікарка-косметологиня і інструкторка по ін'єкційних методиках. Вона відмовилася робити спеціальне фото. Вважає презенти під час знайомства дивними.

Оксана Шанюк стала однією з учасниць 14-го сезону "Холостяка", який зібрав навколо себе широку аудиторію. Головним героєм цього сезону став актор Тарас Цимбалюк. Поки вони з Оксаною лише лаконічно познайомилися. Під час першого епізоду церемонію троянд не показали.

Оксана Шанюк Фото: Instagram

