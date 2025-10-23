У мережі викрили фіналістку шоу "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком (фото)

17 жовтня стартував 14-й сезон популярного романтичного шоу "Холостяк", головним героєм якого став відомий український актор Тарас Цимбалюк. У мережі вже ходять різні чутки щодо фіналісток та переможниці проєкту.

Спершу зʼявилася інформація, що перемогу здобула модель Діана Зотова. Тепер обговорюють кадри фіналу, до якого начебто дійшла модель Надін з Хмельницького. Відео поділилася користувачка TikTok, проте вже видалила його.

Фіналістка "Холостяка"

За чутками, саме Надін Головчук дійде до фіналу. Вона познайомилася з "холостяком" дуже оригінально, зателефонувавши йому прямо під час побачення з іншою дівчиною.

Блогер Богдан Беспалов підтвердив цю інформацію.

"Чому ймовірна? Вона фіналістка. Ми ще кілька днів тому злили стоп-кадр з фінального епізоду шоу. Надін по інтелекту ідеально підходить тюбіку Цимбалюку (який зараз за кордоном знімається в нікому не потрібному кіно з Денисенко), але Тарас обирає Готочкіну. Ой, хоча це вже зовсім інший фінал", — написав блогер.

Надін та Тарас познайомилися біля телефонної будки Фото: СТБ

Хто така Надін з "Холостяка"

Їй 26 років. Фотомодель з Хмельницького. Дівчина заінтригувала Цимбалюка телефонним дзвінком, перервавши знайомство з іншою учасницею. Надін вдалося захопити Тараса щирістю та гумором.

Проте її розмову з головним героєм також перервали — інша дівчина приїхала просто на даху лімузина.

У відеовізитці на шоу хмельничанка зізналася, що раніше мала комплекси через зовнішність, але навчилася відстоювати себе.

Надін Фото: Instagram Надін Фото: Instagram

