Хто така Іра з "Холостяка", яку висміюють після сцени з лімузином (фото)

Учасниця нового сезону "Холостяка" з актором Тарасом Цимбалюком — Ірина — стала справжньою сенсацією першого випуску. Її ефектна поява на знайомстві вже перетворилася на головний мем тижня. У мережі дівчину активно обговорюють і висміюють, а сцена з її приїздом на лімузині викликала хвилю жартів і пародій.

Під час прем’єри шоу Іра буквально "увірвалася" на зустріч Цимбалюка з ведучою Надін — вона під’їхала на білому лімузині, вийшла з нього з упевненим виглядом і відразу привернула до себе увагу. Її жест оцінили не лише глядачі, а й сам "холостяк", який не приховував здивування. Про це стало відомо із першого випуску шоу, яке вийшло на СТБ.

На своїй сторінці в Threads Ірина вже відреагувала на хвилю популярності та пожартувала над собою, публікуючи смішні дописи й меми. "Ходила відмічати популярність у тредс", — написала вона, додаючи серію фото з усмішкою.

Хто така Ірина Пуха

27-річна Ірина Пуха живе у Києві та працює івент-менеджером. У соцмережах дівчина активно ділиться яскравими та відвертими фото, демонструючи впевненість і підтягнуту фігуру. Попри те, що її сторінка налічує менше тисячі підписників, Іра вже стала справжньою зіркою онлайн-простору — завдяки своїй появі в "Холостяку" та харизмі, яка не залишила байдужими навіть найскептичніших глядачів.

