"Я не очікувала": учасниця "Холостяка" розкрила правду про ставлення дівчат одна до одної (відео)

"Міс Україна 2023" Софія Шамія розповіла про участь у 14-му сезоні шоу "Холостяк". Дівчина зізналася, що їй дуже сподобався головний герой проєкту Тарас Цимбалюк.

Звісно, чи перемогла вона, наразі дізнатися не можна. Через контракт учасниця шоу не може розголошувати деталі зйомок. Натомість Софія прийшла на інтервʼю до Мирослави Мандзюк.

Софія Шамія розповіла про участь у "Холостяку"

500 тисяч доларів за тиждень

Зокрема, Софія розповіла історію, як один чоловік запропонував їй пів мільйона доларів за кілька днів з ним.

"Дуже дякую родині моїй, бо я була дуже добре вихована. Але в мене були такі пропозиції. Про одну з них розповім. До мене звернувся чоловік з проханням провести з ним 6-7 днів за 500 тисяч доларів. Я відмовила. Сказала, що це потрібно звертатися до окремих агенцій", — пригадала "Міс Україна".

Шамія додала, що в житті набагато більше таких ситуацій, зокрема часто трапляється нахабна поведінка чоловіків.

Загалом у Софії були одні серйозні стосунки, які тривали два роки.

Про участь у "Холостяку"

Юна знаменитість зізналася, що щиро захотіла взяти участь у проєкті, адже їй дуже сподобався актор Тарас Цимбалюк та його ставлення до родини.

"До хейту я звикла, тому я навіть не звертаю на це уваги. Але я скажу чесно, що Тарас дійсно мені дуже сподобався. Його одразу оголосили. І після того я подала заявку самостійно. Тарас мені дуже імпонує. Імпонують його сімейні цінності. Я дивилась його подкасти, його інтервʼю. Про те, як він публікує свою родини, як він розповідає про свою родину", — зазначила Софія.

Шамія додала, що Цимбалюк сподобався їй і зовнішньо, і внутрішньо.

Ба більше, дівчина зізналася, що конкурс "Міс Україна" це були "квіточки" порівняно з атмосферою жіночої конкуренції на "Холостяку".

Софія Шамія Фото: Instagram

"Я відчула, що мені буде дуже несолодко", — пригадала Софія.

Зокрема, дівчата зверхньо дивилися на неї, коли дізнавалися про її титул.

"Я не очікувала, що може бути так багато булінгу, мізогінії та приниження", — сказала Шамія, відповідаючи на питання про хейт після анонсу участі в шоу.

Скільки повинен заробляти чоловік

Зокрема, модель прокоментувала свої слова у відео з Ніколасом Кармою, у якому вона сказала, що чоловік повинен заробляти 5 тисяч доларів на місяць. Шамія наголосила, що мала на увазі трохи інше.

"Коли чоловік заробляє менше, ніж ти, або коли він не намагається йти до якогось окремого рівня. Це вже інше питання", — сказала дівчина.

З усіма витратами на місяць у Софії йде приблизно 5 тисяч доларів. З фінансами їй допомагають батьки та брат.

