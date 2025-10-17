"Я не ожидала": участница "Холостяка" раскрыла правду об отношении девушек друг к другу (видео)
"Мисс Украина 2023" София Шамия рассказала об участии в 14-м сезоне шоу "Холостяк". Девушка призналась, что ей очень понравился главный герой проекта Тарас Цимбалюк.
Конечно, победила ли она, пока узнать нельзя. Из-за контракта участница шоу не может разглашать детали съемок. Вместо этого София пришла на интервью к Мирославе Мандзюк.
500 тысяч долларов за неделю
В частности, София рассказала историю, как один мужчина предложил ей полмиллиона долларов за несколько дней с ним.
"Большое спасибо семье моей, потому что я была очень хорошо воспитана. Но у меня были такие предложения. Об одном из них расскажу. Ко мне обратился мужчина с просьбой провести с ним 6-7 дней за 500 тысяч долларов. Я отказала. Сказала, что это нужно обращаться в отдельные агентства", — вспомнила "Мисс Украина".
Шамия добавила, что в жизни гораздо больше таких ситуаций, в частности часто случается наглое поведение мужчин.
В общем у Софии были одни серьезные отношения, которые длились два года.
Об участии в "Холостяке"
Юная знаменитость призналась, что искренне захотела принять участие в проекте, ведь ей очень понравился актер Тарас Цимбалюк и его отношение к семье.
"К хейту я привыкла, поэтому я даже не обращаю на это внимания. Но я скажу честно, что Тарас действительно мне очень понравился. Его сразу объявили. И после этого я подала заявку самостоятельно. Тарас мне очень импонирует. Импонируют его семейные ценности. Я смотрела его подкасты, его интервью. О том, как он публикует свою семьи, как он рассказывает о своей семье", — отметила София.
Шамия добавила, что Цимбалюк понравился ей и внешне, и внутренне.
Более того, девушка призналась, что конкурс "Мисс Украина" это были "цветочки" по сравнению с атмосферой женской конкуренции на "Холостяке".
"Я почувствовала, что мне будет очень несладко", — вспомнила София.
В частности, девушки свысока смотрели на нее, когда узнавали о ее титуле.
"Я не ожидала, что может быть так много буллинга, мизогинии и унижения", — сказала Шамия, отвечая на вопрос о хейте после анонса участия в шоу.
Сколько должен зарабатывать мужчина
В частности, модель прокомментировала свои слова в видео с Николасом Кармой, в котором она сказала, что мужчина должен зарабатывать 5 тысяч долларов в месяц. Шамия подчеркнула, что имела в виду немного другое.
"Когда мужчина зарабатывает меньше, чем ты, или когда он не пытается идти к какому-то отдельному уровню. Это уже другой вопрос", — сказала девушка.
Со всеми расходами в месяц у Софии уходит примерно 5 тысяч долларов. С финансами ей помогают родители и брат.
