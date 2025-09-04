Новый "Холостяк" Тарас Цимбалюк неожиданно показался на публике с бывшей (фото)

Актер и главный герой нового сезона шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк появился на публике вместе с бывшей девушкой Светланой Готочкиной. Несмотря на расставание, он пришел на показ ее бренда и даже стал участником дефиле.

Бизнесвумен Светлана Готочкина презентовала новую коллекцию своего авторского бренда GOT'S label. Необычным решением стало проведение события в ангаре для самолетов, а гости придерживались тематического дресс-кода. Среди звездных посетителей были Ольга Сумская, Наталка Денисенко, Даша Квиткова и другие. Об этом стало известно со страницы в Instagram дизайнера.

Настоящим сюрпризом вечера стало появление на подиуме Тараса Цимбалюка. Актер не только посетил мероприятие, но и прошелся вместе с моделями, поддержав экскохану. В конце показа он вышел на подиум вместе с Готочкиной и командой бренда.

Тарас Цимбалюк и Светлана Готочкина Фото: Instagram Тарас Цимбалюк и Светлана Готочкина Фото: Instagram

В своем Instagram "холостяк" поделился впечатлениями и подчеркнул, что рад был помочь Светлане в таком важном для нее моменте. При этом он четко подчеркнул, что девушка является подругой для него.

Личная жизнь Цимбалюка

Отметим, что Тарас Цимбалюк был в отношениях со Светланой Готочкиной с 2022 года. А до этого актер был дважды женат: первой женой была его одногруппница, а второй — визажистка Тина Антоненко.

