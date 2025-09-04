Новий "Холостяк" Тарас Цимбалюк неочікувано показався на публіці з колишньою (фото)

Актор і головний герой нового сезону шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк з’явився на публіці разом із колишньою дівчиною Світланою Готочкіною. Попри розставання, він прийшов на показ її бренду та навіть став учасником дефіле.

Related video

Бізнесвумен Світлана Готочкіна презентувала нову колекцію свого авторського бренду GOT'S label. Незвичайним рішенням стало проведення події в ангарі для літаків, а гості дотрималися тематичного дрескоду. Серед зіркових відвідувачів були Ольга Сумська, Наталка Денисенко, Даша Квіткова та інші. Про це стало відомо із сторінки в Instagram дизайнерки.

Справжнім сюрпризом вечора стала поява на подіумі Тараса Цимбалюка. Актор не лише відвідав захід, а й пройшовся разом із моделями, підтримавши екскохану. Наприкінці показу він вийшов на подіум разом із Готочкіною та командою бренду.

Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна Фото: Instagram Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна Фото: Instagram

У своєму Instagram "холостяк" поділився враженнями й підкреслив, що радий був допомогти Світлані в такому важливому для неї моменті. Водночас він чітко наголосив, що дівчина є подругою для нього.

Особисте життя Цимбалюка

Зазначимо, що Тарас Цимбалюк був у стосунках з Світланою Готочкіною з 2022 року. А до цього актор був двічі одружений: першою дружиною була його одногрупниця, а другою — візажистка Тіна Антоненко.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, раніше Тарас розповів, чому погодився на участь у проєкті. Актор сказав, що на це є кілька причин.