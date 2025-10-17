"Холостяк 14" стартует: как выглядят одинокие девушки-претендентки на серце Цимбалюка

17 октября на телеканале "СТБ" стартует 14-й сезон реалити-шоу "Холостяк". На этот раз главным героем стал известный украинский актер Тарас Цимбалюк. Именно за его сердце будут соревноваться красавицы со всей Украины. Мы узнали, что о них известно.

Премьера 14-го сезона "Холостяка" с актером Тарасом Цимбалюком состоится уже сегодня, 17 октября, в 19:00 на канале "СТБ". Первый выпуск также можно посмотреть на официальном сайте stb.ua или на YouTube-канале проекта.

Где смотреть онлайн "Холостяк 14"?

Интересно, что на первую вечеринку к Тарасу Цимбалюку пришла учительница алгебры и геометрии. Она встречалась с актером раньше, но тогда не решилась проявить инициативу.

Накануне премьеры Фокус обратил внимание на вероятных участниц проекта: кто они, кем работают и как выглядят.

Творческая команда "Холостяка 14" уже подтвердила участие двух ярких претенденток на сердце актера. Первой официально объявленной участницей стала София Шамания, обладательница титула "Мисс Украина 2023".

Відео дня

Участница проекта София Шамалия Фото: Instagram

В проморолике ее описали как "хрупкую красавицу, которая привыкла к вниманию, но не к настоящим чувствам".

Второй объявили 38-летнюю Ольгу, которая двадцать лет была в браке и имеет двоих детей.

Ольга двадцать лет была в браке и имеет двоих детей Фото: Instagram

Она — мастер спорта по легкой атлетике и, судя по промо, уже произвела впечатление на "холостяка", получив комплимент во время первой встречи.

Участницы шоу "Холостяк 14"

Кроме официально подтвержденных имен, в сети распространяется информация от блогера Богдана Беспалова о других потенциальных участницах. Среди них:

Владелица собственного проекта Анастасия Шаманская;

Эксперт с путешествий и модель Николетта Бирюкова;

Модель Надин Головчук;

Фотограф Дарья Романец;

Фотограф Юлия Коренюк;

Модель Ирина Пономаренко;

Мастер спорта Украины по дрессуре лошадей Валерия Жуковская;

Врач-косметолог Оксана Шенюк.

Также в списке фигурирует ряд блогерш: Татьяна Довгань, Яна Андриенко, Виктория Крылась, Дарья Зотова, Юлия Артюх. Действительно ли девушки примут участие в шоу "Холостяк 14", — узнаем уже сегодня.

Тарас Цимбалюк готов к критике

Тарас Цимбалюк, в свою очередь, признался, что уже готовится к критике: "Сначала мне было трудно, потом я расслабился и стало легко. Но, думаю, что зрители не будут довольны. Вообще, ожидаю много хейта, потому что меня всегда критикуют".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Тарас Цимбалюк на фоне скандала заявил, что "азовцы" сотрудничают с актерами, чтобы создать новую ленту о войне в Украине.

Герой нового сезона шоу "Холостяк" появился на публике вместе с бывшей девушкой Светланой Готочкиной.

Кроме того, актер рассказал о своих впечатлениях от съемок шоу "Холостяк".