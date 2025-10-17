"Холостяк 14" стартует: как выглядят одинокие девушки-претендентки на серце Цимбалюка
17 октября на телеканале "СТБ" стартует 14-й сезон реалити-шоу "Холостяк". На этот раз главным героем стал известный украинский актер Тарас Цимбалюк. Именно за его сердце будут соревноваться красавицы со всей Украины. Мы узнали, что о них известно.
Премьера 14-го сезона "Холостяка" с актером Тарасом Цимбалюком состоится уже сегодня, 17 октября, в 19:00 на канале "СТБ". Первый выпуск также можно посмотреть на официальном сайте stb.ua или на YouTube-канале проекта.
Где смотреть онлайн "Холостяк 14"?
Интересно, что на первую вечеринку к Тарасу Цимбалюку пришла учительница алгебры и геометрии. Она встречалась с актером раньше, но тогда не решилась проявить инициативу.
Накануне премьеры Фокус обратил внимание на вероятных участниц проекта: кто они, кем работают и как выглядят.
Творческая команда "Холостяка 14" уже подтвердила участие двух ярких претенденток на сердце актера. Первой официально объявленной участницей стала София Шамания, обладательница титула "Мисс Украина 2023".
В проморолике ее описали как "хрупкую красавицу, которая привыкла к вниманию, но не к настоящим чувствам".
Второй объявили 38-летнюю Ольгу, которая двадцать лет была в браке и имеет двоих детей.
Она — мастер спорта по легкой атлетике и, судя по промо, уже произвела впечатление на "холостяка", получив комплимент во время первой встречи.
Участницы шоу "Холостяк 14"
Кроме официально подтвержденных имен, в сети распространяется информация от блогера Богдана Беспалова о других потенциальных участницах. Среди них:
- Владелица собственного проекта Анастасия Шаманская;
- Эксперт с путешествий и модель Николетта Бирюкова;
- Модель Надин Головчук;
- Фотограф Дарья Романец;
- Фотограф Юлия Коренюк;
- Модель Ирина Пономаренко;
- Мастер спорта Украины по дрессуре лошадей Валерия Жуковская;
- Врач-косметолог Оксана Шенюк.
Также в списке фигурирует ряд блогерш: Татьяна Довгань, Яна Андриенко, Виктория Крылась, Дарья Зотова, Юлия Артюх. Действительно ли девушки примут участие в шоу "Холостяк 14", — узнаем уже сегодня.
Тарас Цимбалюк готов к критике
Тарас Цимбалюк, в свою очередь, признался, что уже готовится к критике: "Сначала мне было трудно, потом я расслабился и стало легко. Но, думаю, что зрители не будут довольны. Вообще, ожидаю много хейта, потому что меня всегда критикуют".
