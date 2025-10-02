Скандал между актерами: Цимбалюк отреагировал на критику из-за того, что он играет "азовца" в фильме (фото)

Даниил Мирешкин в очередной раз захейтил Тараса Цымбалюка. На этот раз военнослужащий и коллега Тараса осудил его роль в фильме "Лютый привет", в котором актер играет воина полка "Азов". По мнению Мирешкина, он не заслуживает надевать форму защитника. В то же время Цимбалюк заявил, что "азовцы" сотрудничают с актерами, чтобы создать новую ленту о войне в Украине.

Актер и военнослужащий Даниил Мирешкин резко раскритиковал коллегу Тараса Цимбалюка из-за его появления в военной форме на съемочной площадке. Об этом он опубликовал сообщение в Instagram, записав видеообращение.

Конфликт между актерами

Сейчас Цимбалюк участвует в создании фильма, где исполняет роль воина полка "Азов". Именно эти кадры вызвали недовольство Мирешкина, и он решил высказаться в эмоциональном видео.

"У меня "подгорает", когда люди, мало касающиеся украинской армии, помощи военным, одевают форму и играют украинских военных. Меня от этого тошнит. Когда я увидел шеврон "Азова" на Тарасе, меня вообще вывернуло. Люди блюют за этот шеврон на базовом курсе боевой подготовки, чтобы его заслужить. Если нет, то потом доказывают свою боеспособность на боевых. И Тарас Цимбалюк со своими зашкварами с русской музыкой с подружкой Алхим", — подчеркнул актер-воин.

Мирешкин также отметил, что Цимбалюк хоть и делал репосты сборов на нужды армии, но этого недостаточно для человека с такой большой аудиторией.

"Для галочки зарепостить сбор — это не та нагрузка, когда ты берешь на себя ответственность пригнать машину, отремонтировать, что-то организовать, конкретно помочь. Делать это просто для отвода глаз и продолжать жить свою лучшую жизнь, когда куча актеров служит в армии и гибнут на войне... У тебя хватает наглости надеть форму и играть украинских героев, когда ты на интервью говоришь, что уклонист. Должно быть стыдно. Тарас стал для меня олицетворением медийного равнодушия: когда люди с медийным влиянием просто игнорируют войну. Да иди ты н*хр*н со своим репостом. Сделай что-то реально важное", — заявил актер.

Реакция Тараса Цимбалюка

В ответ на волну критики Тарас Цимбалюк опубликовал сообщение в своих соцсетях.

Актер объяснил, что участие в фильме "Лютый привет", где он играет воина "Азова", происходит в тесном сотрудничестве с ветеранами и военными этого подразделения. По его словам, именно бойцы "Азова" консультируют актеров и обучают военных тонкостям.

"Легендарное подразделение "Азов" инициировало добавление к сотрудничеству над фильмом "Лютый привет", где я сейчас снимаюсь. Сотрудничество создано при участии госкино, продюсеров и т. д. Более того, Герои "Азова" одели на меня все броники и шевроны. Далее, бойцы "Азова" постоянно присутствуют на съемках и они инструктируют актеров в военных тонкостях и специфике. Этот жест был согласован задолго до старта съемок", — отметил Цимбалюк.

Реакция Цимбалюка на критику Мирешкина Фото: Instagram

Он также отметил, что уже четыре года в Киеве создают десятки фильмов о современной войне, и большинство военной формы в кадре носят актеры. Он подчеркнул, что лично активно поддерживает армию: регулярно отдает часть дохода на помощь ВСУ, выступает в театре, где средства от спектаклей идут на поддержку фронта, и участвует в волонтерских акциях.

"Еще, мой театр с первых дней войны ежемесячно помогает нашим Героям. С каждого спектакля какая-то часть идет на поддержку фронта. Миллионы уже направлены на помощь ВСУ. Я сыграл почти 300 спектаклей: после каждого я стою на авансцене и призываю помочь нашим. Обесценивать сейчас небольшую, но очень важную волонтерскую роль моих коллег, которые тоже все эти 4 года собирают деньги для военных — абсурд".

В конце актер призвал прекратить внутренние конфликты среди украинцев и поблагодарил всех, кто поддерживает армию

"Народ, в который раз прошу вас, хватит внутренней вражды. Обнимаю вас! Слава Героям!" — написал Тарас.

