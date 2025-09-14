"Считаю некорректным": Темляк отказался от награды "Золота Дзиґа" за роль в фильме "БожеВільні"

Украинский актер Константин Темляк заявил об отказе от получения награды в номинации "Лучшая актерская работа" за главную роль в фильме "БожеВільні" на фоне обвинений в домашнем насилии.

О решении Константина Темляка отказаться от кинопремии "Золота Дзиґа" сообщили создатели фильма "БожеВільні" в Facebook.

"Сейчас вокруг моего имени существует ситуация, требующая решения в личном и юридическом порядке. Я считаю некорректным в это время оставлять за собой награду, которая является символом и атрибутом публичной жизни", — говорится в заявлении актера.

По словам Константина Темляка, добровольный отказ от награды для него проявлением уважения к кинематографическому сообществу, зрителям и самой награде. Он отметил, что планирует сосредоточиться на работе и прохождении всех необходимых процедур.

Константин Темляк был отмечен национальной кинопремией "Золота Дзиґа" в номинации "Лучшая мужская роль" за игру в фильме "БожеВильные". За наградой актер не пришел, поэтому статуэтку вместо него забрал режиссер "БожеВильных" Денис Тарасов.

"Отличие предыдущей работы актера сегодня имеет другой контекст и восприятие. Не так давно Константина обвинили в фактах домашнего насилия — сейчас идет уголовное производство. Украинская Киноакадемия осудила эти действия и еще раз сегодня отмечает свою единую позицию — любые проявления насилия недопустимы. Награда сегодня — это признание конкретной работы, а не оправдание лица", — заявили организаторы "Золотої Дзиґи".

Напомним, недавно актера Константина Темляка обвинили в домашнем насилии. Его бывшую девушку признали потерпевшей, и уже провели первоочередные следственные действия.

Фокус также сообщал, что жена Константина Темляка Анастасия Нестеренко обратилась к поклонникам на фоне скандала с ее мужем.