"Позор для целой киноиндустрии": обвиненный в насилии Темляк получил награду "Золотая Дзига"

Украинский актер Константин Темляк, обвиненный в насилии, получил национальную кинопремию "Золотая Дзига" в номинации "Лучшая мужская роль" за игру в фильме "БожеВільні". За наградой он не пришел, потому что вроде бы на службе.

Ведущие мероприятия отметили, что осуждают насилие, но признают профессионализм актера. В соцсетях премии люди активно оставляют возмущенные комментарии.

Статуэтку вместо Темляка забрал режиссер фильма Денис Тарасов.

"Отличие предыдущей работы актера сегодня имеет другой контекст и восприятие. Не так давно Константина обвинили в фактах домашнего насилия — сейчас идет уголовное производство. Украинская Киноакадемия осудила эти действия и еще раз сегодня отмечает свою единую позицию — любые проявления насилия недопустимы. Награда сегодня — это признание конкретной работы, а не оправдание лица. Кроме этого, Украинская Киноакадемия выразила готовность поддержать процесс публичной дискуссии для защиты пострадавших и выработки стандартов реагирования на такие случаи в индустрии", — отметили организаторы.

Украинцы возмущены решением наградить актера, обвиненного в абьюзе:

"Поздравляю с дном кино".

"Социальная ответственность? Нет, не слышали. Шо там, к "искусству вне политики" добавилось "искусство вне насилия" и "искусство вне педофилии"?".

"Следующим можно наградить Вайнштейна или Путина, какая разница — есть преступления или нет".

"Это награда за абьюз или домогательства к несовершеннолетней?".

"Какой же стыд".

"Позор для целой киноиндустрии страны, лицо которой, благодаря вам и тем, кто так же поддерживает преступников, теряет черты порядочности и цивилизованности".

Отметим, что голосование за победителей на самом деле завершилось еще 19 июня — за полтора месяца до скандала.

Трейлер фильма "БожеВільні"

Актера Темляка обвинили в насилии

Обвинения в сторону актера появились после премьеры клипа Jerry Heil и Ярмака "З якого ти поверху неба?", в котором тот снялся со своей женой. Бывшая девушка Темляка Анастасия Соловьева публично раскрыла, что когда-то пережила в отношениях с ним.

"Константин Темляк — тиран, абьюзер, манипулятор, нарцисс, зависимый от алкоголя и наркотических веществ "человек", — заявила женщина.

Более того, Соловьева показала переписку экс-обранца с 15-летней девушкой, утверждая, что тот развращал несовершеннолетнюю.

Актер прямо сказал, что его бывшая действительно говорит правду об абьюзе в отношениях и он готов понести наказание.

