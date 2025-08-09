Скандал с Темляком: известные блогеры и певцы поддержали пострадавшую от насилия девушку

Бывшая девушка украинского актера Константина Темляка обвинила его в физическом и психологическом насилии. Украинские звезды шоу-биза не думали, что у пары "все настолько серьезно".

Related video

Соловьева прожила с актером четыре года и лишь недавно заявила, что он "тиран, абьюзер, манипулятор и нарцисс". Сам актер сказал, что действительно причинял Анастасии физический вред, злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Фокус собрал реакции звезд на скандал.

Многие актеры, певцы и блогеры отреагировали на происходящее вокруг Константина Темляка, поддержав Анастасию Соловьеву. К примеру певица Даша Астафьева посчитала рассказ Соловьевой очень смелым и важным поступком.

Актриса Наталья Денисенко не думала, что в этой ситуации "все настолько серьезно" и выразила чувство жалости по отношению к бывшей девушке Темляка.

Cолидарность с Соловьевой проявила и певица Оля Полякова.

"Боже, какой ужас! Очень жаль, что вас все это пришлось пережить", — отреагировала она.

Украинская блогерша Даша Квиткова считает, что ни одна женщина не должна проходить через насилие. Мужчины, которые подняли руку на женщину, по ее мнению, являются "слабыми и ужасными людьми".

"Женщины родились не для того, чтобы выживать в отношениях. Женщины родились, чтобы жить, любить и быть любимой. Чувствовать тепло, уважение и безопасность", — заметила она.

Шоу "Ебаут" и его соучредитель Екатерина Мотрич, работавшие с Темляком, решительно осудили насилие.

Напомним, певица Jerry Heil и рэпер Ярмак удалили клип на песню "З якого ти поверху неба?" В ней в главной роли снимался Константин Темляк.

Блогерша Анастасия Скальницкая ранее пожаловалась на пластического хирурга Дениса Юрченко. В Минздраве Украины заявили, что он не имеет права на проведение операций.