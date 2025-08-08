Звезда шоу "Супермама" набросилась с жалобами на пластического хирурга, который ее оперировал: тот ответил (фото)

Украинская блогерша Анастасия Скальницкая заявила, что хирург Денис Юрченко не имеет лицензии пластического хирурга. Перед этим звезда шоу "Супермама" жаловалась на неудачную маммопластику.

Скальницкая подала официальный запрос в Минздрав Украины и получила ответ, что хирург, который оперировал многих блогеров, не имеет законного права проводить операции. Об этом блогерша рассказала в своих соцсетях.

"Он совершает незаконную врачебную деятельность, а пациенты должны молчать", — сказала Скальницкая.

Ранее блогерша решила придать огласке историю, которая с ней произошла. Анастасия рассказала о неудачной маммопластике.

Это была вторая ее операция на груди. Первую блогерша сделала в 2022 году, после завершения грудного вскармливания первого ребенка, и была довольна результатом. Из-за второй беременности, набора веса и похудения имплант перекрутился, поэтому его надо было заменить. Второе хирургическое вмешательство для Скальницкой стало неудачным.

"Я несу ответственность и должна быть честна... После второй маммопластики — ямы, боль и разочарование", — говорила звезда соцсетей.

Она отмечала, что не была предупреждена о возможных осложнениях и тяжелой реабилитации, а клиника не проявляла интереса к ее самочувствию после операции. Более того, адвокаты клиники, по словам блогерши, угрожали ей иском, а сам хирург якобы говорил, что та "видела, что подписывала".

Ответ Юрченко

Тем временем медик показал в Instagram свой диплом о высшем образовании. В 2000 году он окончил университет имени Богомольца в Киеве. В том же году Юрченко получил сертификат о пройденном обучении пластической хирургии в Словении. Украинский сертификат он получил в 2002. В частности, Юрченко показал действующий сертификат пластического хирурга, а также хирурга и онколога. Более того, медик продемонстрировал лицензию клиники, в которой работает.

