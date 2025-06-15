Идеал красоты: пластический хирург рассказал, что украинцы чаще всего меняют в своей внешности

Пластический хирург Василий Пинчук назвал самые популярные пластические операции в Украине. Первое место давно занимает маммопластика.

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Об этом эксперт рассказал в интервью Алине Доротюк.

Хирург Василий Пинчук раскрыл правду о пластических операциях

Василий Пинчук признал, что некоторые мировые тренды в Украину приходят несколько позже. Впрочем, среди наиболее трендовых пластических операций на протяжении последних десятилетий остается увеличивающая маммопластика.

На втором месте блефаропластика (устранение нависания верхних век или мешков под глазами).

Третье место делят липосакция (удаление избыточных жировых отложений с определенных участков) и ринопластика (изменение формы носа).

Импланты в маммопластике

К тому же, Василий Пинчук рассказал, что импланты имеют разные характеристики. В последнее время производители дают на них пожизненную гарантию, которой покрывают стоимость. Ведь в жизни бывают разные ситуации, которые могут привести к разрыву имплантов.

Раньше импланты были наполнены физраствором (водой) и вся жидкость могла вытечь при повреждении. Теперь их начинают силиконовым когезивным гелем, который держится кучи.

Более того, имплант это инородное тело, вокруг которого организм формирует соединительную тканевую капсулу, барьер. Гель в случае разрыва остается в капсуле.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В США пластический хирург Карл Трусдейл выполнил для своей матери полный комплекс процедур по омоложению лица, общая стоимость которого достигла 120 тысяч долларов.

После пластических операций британскую блогершу перестали узнавать по паспорту, а системы контроля в аэропортах отказываются ее пропускать.

Кроме того, Дональд Трамп помиловал Мишель Фиоре, республиканку из Невады, осужденную за мошенничество после того, как прокуроры заявили, что она использовала деньги, собранные на мемориал погибшему полицейскому, на пластические операции.