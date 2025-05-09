"Это не вы": жену миллионера не выпустили из страны после пластической операции (видео)

Британская блогерша Эшли Стобарт столкнулась с неожиданной проблемой. После пластических операций ее перестали узнавать по паспорту, а системы контроля в аэропортах отказываются ее пропускать.

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Об этом британка рассказала в выпуске своего подкаста Nip Tuck в Instagram.

35-летняя британская инфлюенсер Эшли Стобарт столкнулась с неожиданным последствием своей любви к пластической хирургии. Женщину перестали узнавать по документах в аэропортах.

"Мое лицо, из-за того, что над ним так много работали, не проходит через заграждения", — пожаловалась она, имея в виду электронные ворота паспортного контроля, которые автоматически сверяют лицо пассажира с фотографией в документах.

Стобарт, мать одного ребенка, вышедшая замуж за бизнесмена с состоянием в 24 миллиона долларов, не скрывает, что прибегала к многочисленным процедурам. В ее списке — ринопластика, подтяжка лица и бровей та изменение формы губ. По ее словам, она чувствует себя абсолютно новой женщиной, но вместе с этим пришли и неожиданные трудности.

"Меня остановили и сказали: "Это не вы. Есть другие документы?" Они просили кредитные карты с моим именем", — вспоминает Стобарт.

Женщину перестали узнавать по документах в аэропортах Фото: Jam Press

Британка также отметила, что сотрудники службы безопасности были буквально в шоке, увидев разницу между ее внешностью на паспорте и в реальности.

"Один из них прямо спросил: "Какого черта?" — а я честно перечислила, что изменили нос, брови, губы, а еще была подтяжка лица", — рассказала она.

Стобарт не скрывает, что прибегала к многочисленным процедурам Фото: Jam Press

Хотя трансформация подарила женщине уверенность, путешествовать стало намного труднее. По ее словам, теперь каждый перелет сопровождается дополнительной проверкой и необходимостью доказывать свою личность другими способами — банковскими картами, онлайн-профилями и даже старыми фотографиями.

Ранее Фокус сообщал, что женщина потратила $8 тысяч, чтобы выглядеть как кошка, но теперь сожалеет об этом. Австралийская тиктокерша Джолин Доусон потратила 8000 долларов США на серию болезненных косметических процедур, чтобы выглядеть как животное, но в итоге получила серьезные осложнения и признала свою ошибку.

Также стало известно, что женщина отказалась от готовки и 10 лет живет на фастфуде. 26-летняя жительница Великобритании Саффрон Босвелл полностью забыла про домашнюю готовку, предпочитая тратить до 60 фунтов (примерно 3300 гривны) в день на кафе, рестораны и доставку. Она считает, что так даже дешевле.