Женщина потратила $8 тысяч, чтобы выглядеть как кошка, но теперь сожалеет об этом (фото)

Австралийская тиктокерша Джолин Доусон потратила 8000 долларов США на серию болезненных косметических процедур, чтобы выглядеть как кошка, но в итоге получила серьезные осложнения и признала свою ошибку.

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Об этом пишет Town Flex.

29-летняя Джолин Доусон из Голд-Коста (Австралия), известная в TikTok как законодательница моды, призналась, что дорого заплатила за попытку привлечь внимание. Стремясь стать звездой в соцсетях, она потратила около 8000 долларов США (12000 австралийских долларов) на серию экспериментальных процедур, чтобы придать своему лицу черты кошки, включая расширение ноздрей и заострение скул.

Однако результат оказался совсем не таким, как она ожидала. Доусон призналась, что никогда не воспринимала себя как кошку, а все изменения были задуманы лишь как рекламный трюк для повышения популярности.

"Я буду с вами честна: я делала это только ради внимания", — откровенно заявила она.

Доусон призналась, что никогда не воспринимала себя как кошку Фото: Jam Press

Последствия оказались болезненными. Тело Доусон начало отторгать филлеры, особенно в тех зонах лица, где подобные вмешательства были особенно рискованными. Ситуацию усугубила экспериментальная процедура с так называемыми "зазубренными нитями": боль была настолько сильной, что Доусон пыталась удалить их самостоятельно, получив серьезные травмы и шрамы.

После месяцев страданий Джолин удалила все имплантаты и филлеры, наняла терапевта и теперь работает над преодолением своей зависимости от общественного внимания.

"Я прекрасно понимаю, насколько это было глупо", — сказала Доусон.

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