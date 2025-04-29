Жінка витратила $8 тисяч, щоб виглядати як кішка, але тепер шкодує про це (фото)
Австралійська тіктокерка Джолін Доусон витратила 8000 доларів США на серію болісних косметичних процедур, щоб виглядати як кішка, але зрештою отримала серйозні ускладнення і визнала свою помилку.
Про це пише Town Flex.
29-річна Джолін Доусон з Голд-Коста (Австралія), відома в TikTok як законодавиця моди, зізналася, що дорого заплатила за спробу привернути увагу. Прагнучи стати зіркою в соцмережах, вона витратила близько 8000 доларів США (12000 австралійських доларів) на серію експериментальних процедур, щоб надати своєму обличчю риси кішки, включно з розширенням ніздрів і загостренням вилиць.
Однак результат виявився зовсім не таким, як вона очікувала. Доусон зізналася, що ніколи не сприймала себе як кішку, а всі зміни були задумані лише як рекламний трюк для підвищення популярності.
"Я буду з вами чесна: я робила це тільки заради уваги", — відверто заявила вона.
Наслідки виявилися болючими. Тіло Доусон почало відторгати філери, особливо в тих зонах обличчя, де подібні втручання були особливо ризикованими. Ситуацію погіршила експериментальна процедура з так званими "зазубреними нитками": біль був настільки сильним, що Доусон намагалася видалити їх самостійно, отримавши серйозні травми й шрами.
Після місяців страждань Джолін видалила всі імплантати та філери, найняла терапевта і тепер працює над подоланням своєї залежності від суспільної уваги.
"Я прекрасно розумію, наскільки це було нерозумно", — сказала Доусон.
Раніше Фокус повідомляв, що жінка відмовилася від готування і 10 років живе на фастфуді. 26-річна мешканка Великої Британії Саффрон Босвелл повністю забула про домашнє готування, вважаючи за краще витрачати до 60 фунтів (приблизно 3300 гривні) на день на кафе, ресторани і доставку. Вона вважає, що так навіть дешевше.
Також стало відомо, що чоловіка "утримували" 15 багатих жінок. Японець Такуя Ікома став відомий завдяки незвичайній кар'єрі. Чоловік заробляв до 1 мільйона єн на місяць, надаючи емоційну та побутову підтримку п'ятнадцяти багатим жінкам одночасно.