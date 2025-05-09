"Це не ви": дружину мільйонера не випустили з країни після пластичної операції (відео)

Британська блогерка Ешлі Стобарт зіткнулася з несподіваною проблемою. Після пластичних операцій її перестали впізнавати за паспортом, а системи контролю в аеропортах відмовляються її пропускати.

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Про це британка розповіла у випуску свого подкасту Nip Tuck в Instagram.

35-річна британська інфлюенсерка Ешлі Стобарт зіткнулася з несподіваним наслідком своєї любові до пластичної хірургії. Жінку перестали впізнавати за документами в аеропортах.

"Моє обличчя, через те, що над ним так багато працювали, не проходить через загородження", — поскаржилася вона, маючи на увазі електронні ворота паспортного контролю, які автоматично звіряють обличчя пасажира з фотографією в документах.

Стобарт, мати однієї дитини, яка вийшла заміж за бізнесмена зі статками у 24 мільйони доларів, не приховує, що вдавалася до численних процедур. У її списку — ринопластика, підтяжка обличчя і брів та зміна форми губ. За її словами, вона почувається абсолютно новою жінкою, але разом із цим прийшли й несподівані труднощі.

"Мене зупинили й сказали: "Це не ви. Є інші документи?" Вони просили кредитні картки з моїм ім'ям", — згадує Стобарт.

Жінку перестали впізнавати за документами в аеропортах Фото: Jam Press

Британка також зазначила, що співробітники служби безпеки були буквально шоковані, побачивши різницю між її зовнішністю на паспорті та в реальності.

"Один із них прямо запитав: "Якого біса?" — а я чесно перерахувала, що змінили ніс, брови, губи, а ще була підтяжка обличчя", — розповіла вона.

Стобарт не приховує, що вдавалася до численних процедур Фото: Jam Press

Хоча трансформація подарувала жінці впевненість, подорожувати стало набагато важче. За її словами, тепер кожен переліт супроводжується додатковою перевіркою і необхідністю доводити свою особистість іншими способами — банківськими картками, онлайн-профілями і навіть старими фотографіями.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка витратила $8 тисяч, щоб виглядати як кішка, але тепер шкодує про це. Австралійська тіктокерка Джолін Доусон витратила 8000 доларів США на серію болючих косметичних процедур, щоб виглядати як тварина, але в підсумку отримала серйозні ускладнення і визнала свою помилку.

Також стало відомо, що жінка відмовилася від готування і 10 років живе на фастфуді. 26-річна мешканка Великої Британії Саффрон Босвелл повністю забула про домашнє готування, вважаючи за краще витрачати до 60 фунтів (приблизно 3300 гривні) на день на кафе, ресторани і доставку. Вона вважає, що так навіть дешевше.