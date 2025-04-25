Трамп помиловал свою сторонницу, которая потратила донаты на пластические операции

Президент США Дональд Трамп помиловал Мишель Фиоре, республиканку из Невады, осужденную за мошенничество после того, как прокуроры заявили, что она использовала деньги, собранные на мемориал погибшему полицейскому, в личных целях.

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Об этом сообщает AP.

Фиоре была членом городского совета Лас-Вегаса и законодателем штата, а также поднялась по карьерной лестнице в Республиканской партии Невады, несмотря на долгую историю противоречивого освещения в новостях.

В 2014 году она собрала десятки тысяч долларов через благотворительный и политический комитет для памятника в честь офицера столичного полицейского управления Элин Бек, убитой при исполнении служебных обязанностей.

10 лет спустя ее признали виновной по шести пунктам федерального электронного мошенничества и одному пункту сговора с целью совершения электронного мошенничества после того, как она использовала деньги, собранные для мемориала, на личные нужды. Речь идет о $70 тысячах. В июле 2024-го Мишель отстранили от должности судьи суда в округе Най после вынесения ей обвинительного приговора.

Судья Невады Дженнифер Дорси написала в своем заключении, что "ни копейки" из собранных денег не было использовано на мемориал.

"Вместо этого каждый чек был быстро конвертирован в наличные и потрачен на такие расходы Фиоре, как аренда, косметические процедуры и свадьба ее дочери", — написала Дорси.

Адвокаты обвиняемой подали ходатайство о прекращении дела, сославшись на помилование, предоставленное президентом Трампом 23 апреля 2025 года. 14 мая ей предстояло слушание по вынесению приговора, но она была помилована до его проведения.

Указ о помиловании Фиоре Фото: David Charns/Х

Республиканка отпраздновала эту новость в длинном посте на Facebook.

"Сегодня я стою перед вами — не просто как свободная женщина, но как оправданная душа, чьи молитвы услышаны, чья вера непоколебима и чья правда не может быть погребена несправедливостью. Я глубоко и вечно благодарна президенту Дональду Дж. Трампу за то, что он даровал мне полное и безусловное помилование", — написала она.

В посте Фиоре напомнила, что "почти десятилетие терпела беспощадные преследования со стороны федеральной машины", решившей сломить ее, и все это время не переставала молиться.

"Я медитировала, я кричала и я верила в Божью справедливость", – продолжила Мишель.

Фиоре обвинила адвоката Стивена Майре в том, что он выбрал ее для юридического преследования.

"Он годами мстил, злоупотребляя властью своей должности, чтобы осуществить вендетту. Однако, Стив, я не сяду в тюрьму. Я готовлюсь вернуться на скамью", — сказала она.

Под конец помилованная сторонница Трампа добавила, что вернется на свою должность окружного судьи после помилования:

"В понедельник я вернусь в свой зал суда как избранный мировой судья — не потому, что человек это допустил, а потому, что Бог так предопределил. Тем, кто использовал систему правосудия против меня в качестве оружия: мне не нужно отвечать огнем. Правда уже это сделала".

Фиоре – рьяная сторонница Дональда Трампа Фото: Michele Fiore/Facebook

Генеральный прокурор Невады Аарон Форд осудил помилование президента в своем заявлении:

"Вопиющее пренебрежение Дональда Трампа к правоохранительным органам отвратительно, а помилование человека, укравшего из полицейского мемориального фонда, — это позор. Как главный полицейский Невады, я считаю, что нет места для отсрочки, когда дело касается предательства семей погибших офицеров. Я продолжу стоять рядом с нашими мужчинами и женщинами в форме".

Белый дом подтвердил, что Трамп подписал помилование, но не дал дальнейших комментариев. Исполнительный директор Демократической партии Невады Хилари Барретт назвала этот шаг "безрассудным" и "пощечиной" правоохранительным органам.

В 2021 году Фиоре провела неудачную кампанию на пост губернатора, начав ее с рекламы, где держала в руках пистолет, и хвастаясь, что СМИ напали на нее, называя "девушкой из календаря с пистолетом" и "леди Трамп".

Год спустя она получила выговор за драку с коллегой-членом совета Викторией Симен, которая утверждала, что та сломала палец и дергала ее за волосы.

Фиоре также попала в заголовки газет из-за своей поддержки Второй поправки, часто позируя для фотографий с оружием и помещая его на свои рождественские открытки и календари, которые предлагала для продажи сторонникам.

Ранее Фокус писал, что девушка с татуировкой TRUMP на лбу собирала деньги на ее удаление.