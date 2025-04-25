Трамп помилував свою прихильницю, яка витратила донати на пластичні операції

Президент США Дональд Трамп помилував Мішель Фіоре, республіканку з Невади, засуджену за шахрайство після того, як прокурори заявили, що вона використовувала гроші, зібрані на меморіал загиблому поліцейському, з особистою метою.

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Про це повідомляє AP.

Фіоре була членкинею міської ради Лас-Вегаса і законодавицею штату, а також піднялася кар'єрними сходами в Республіканській партії Невади, незважаючи на довгу історію суперечливого висвітлення в новинах.

У 2014 році вона зібрала десятки тисяч доларів через благодійний і політичний комітет для пам'ятника на честь офіцера столичного поліцейського управління Елін Бек, вбитої під час виконання службових обов'язків.

10 років потому її визнали винною за шістьма пунктами федерального електронного шахрайства та одним пунктом змови з метою вчинення електронного шахрайства після того, як вона використала гроші, зібрані для меморіалу, на особисті потреби. Йдеться про $70 тисяч. У липні 2024-го Мішель відсторонили від посади судді суду в окрузі Най після винесення їй обвинувального вироку.

Суддя Невади Дженніфер Дорсі написала у своєму висновку, що "жодної копійки" із зібраних грошей не було використано на меморіал.

"Натомість кожен чек був швидко конвертований у готівку і витрачений на такі витрати Фіоре, як оренда, косметичні процедури і весілля її дочки", — написала Дорсі.

Адвокати обвинуваченої подали клопотання про припинення справи, пославшись на помилування, надане президентом Трампом 23 квітня 2025 року. 14 травня на неї чекало слухання щодо винесення вироку, але її помилували до його проведення.

Указ про помилування Фіоре Фото: David Charns/Х

Республіканка відсвяткувала цю новину в довгому пості на Facebook.

"Сьогодні я стою перед вами — не просто як вільна жінка, але як виправдана душа, чиї молитви почуті, чия віра непохитна і чия правда не може бути похована несправедливістю. Я глибоко і вічно вдячна президенту Дональду Дж. Трампу за те, що він дарував мені повне і безумовне помилування", — написала вона.

У пості Фіоре нагадала, що "майже десятиліття терпіла нещадні переслідування з боку федеральної машини", яка вирішила зламати її, і весь цей час не переставала молитися.

"Я медитувала, я кричала і я вірила в Божу справедливість", — продовжила Мішель.

Фіоре звинуватила адвоката Стівена Майре в тому, що він вибрав її для юридичного переслідування.

"Він роками мстився, зловживаючи владою своєї посади, щоб здійснити вендету. Однак, Стіве, я не сяду до в'язниці. Я готуюся повернутися на лаву", — сказала вона.

Під кінець помилувана прихильниця Трампа додала, що повернеться на свою посаду окружного судді після помилування:

"У понеділок я повернуся до своєї зали суду як обраний світовий суддя — не тому, що людина це допустила, а тому, що Бог так визначив. Тим, хто використовував систему правосуддя проти мене як зброю: мені не потрібно відповідати вогнем. Правда вже це зробила".

Фіоре — завзята прихильниця Дональда Трампа Фото: Michele Fiore/Facebook

Генеральний прокурор Невади Аарон Форд засудив помилування президента у своїй заяві:

"Кричуща зневага Дональда Трампа до правоохоронних органів огидна, а помилування людини, яка вкрала з поліцейського меморіального фонду, — це ганьба. Як головний поліцейський Невади, я вважаю, що немає місця для відтермінування, коли справа стосується зради сімей загиблих офіцерів. Я продовжу стояти поруч із нашими чоловіками і жінками у формі".

Білий дім підтвердив, що Трамп підписав помилування, але не дав подальших коментарів. Виконавчий директор Демократичної партії Невади Гіларі Барретт назвала цей крок "нерозважливим" і "ляпасом" правоохоронним органам.

2021 року Фіоре провела невдалу кампанію на посаду губернатора, розпочавши її з реклами, де тримала в руках пістолет, і вихваляючись, що ЗМІ напали на неї, називаючи "дівчиною з календаря з пістолетом" і "леді Трамп".

Рік потому вона отримала догану за бійку з колегою-членом ради Вікторією Сімен, яка стверджувала, що та зламала палець і смикала її за волосся.

Фіоре також потрапила в заголовки газет через свою підтримку Другої поправки, часто позуючи для фотографій зі зброєю і поміщаючи її на свої різдвяні листівки та календарі, які пропонувала для продажу прихильникам.

Раніше Фокус писав, що дівчина з татуюванням TRUMP на лобі збирала гроші на його видалення.