Дівчина з татуюванням TRUMP на лобі збирає гроші на його видалення (фото, відео)

Прихильниця Дональда Трампа, яка привернула увагу ЗМІ та соцмереж через своє радикальне татуювання, тепер просить у перехожих у Лондоні про фінансову допомогу.

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21-річна інфлюенсерка Рейн Монро, яка шокувала громадськість минулого місяця, зробивши тату в знак підтримки кандидата на виборах від Республіканської партії США Дональда Трампа, замислюється над тим, щоб видалити його. Про це вона написала в Instagram.

Дівчина зізнається, що на неї рішення вплинула негативна реакція з боку суспільства. У соцмережі вона розмістила вже більше десятка дописів і фотографій, на яких тримає табличку з написом: "Потрібні гроші на видалення татуювань". Рейн з татуюванням TRUMP на весь лоб помітили в Лондоні, де вона зверталася до перехожих з проханням про фінансову допомогу.

"Ненависть з боку людей вплинула на мене. Я збираю гроші, щоб видалити татуювання. Це може коштувати до 5 тис. доларів", — зізналася дівчина, яка народилася у Великій Британії.

Проте вона додала, що поки не видаляє тату, а розглядає варіанти, щоб вирішити, що буде найкращим для неї.

"У мене також багато підтримки, тому я ще не впевнена, чи буду його видаляти. Я люблю своїх прихильників", — написала Рейн.

На одному з фото, яке вона опублікувала для своїх 19 тисяч підписників, Рейн виглядає сумною, сидячи на тротуарі з написом на картоні. У коментарях до посту її прихильники та критики висловлювалися щодо татуювання та її рішення залишити його або видалити.

Один із захоплених прихильників написав: "Не видаляй! Найкраще татуювання!". Інший додав: "Залиш його! Ти тепер легенда". Третій погодився: "Видаляти не потрібно".

Однак один із критиків зауважив: "Вона зробила це заради популярності, а тепер хоче видалити. Це смішно, нехай залишає". Ще один написав: "Нехай живе з цим рішенням". Третій додав: "Вона вже просто всіх тролить".

Нагадаємо, лисий чоловік зробив на голові татуювання волосся.

36-річна Есперанс Лумінеска Фуерзіна зі США вкрила татуюванням 99,98% свого тіла і не збирається зупинятися.