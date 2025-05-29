38-річна Ліндсі Лохан розкрила секрет своєї сяючої шкіри

Американська акторка Ліндсі Лохан, ім'я косметолога або пластичного хірурга якої мріють дізнатися половина Голлівуду, раптово заявила, що її перетворення і сяючий вигляд — заслуга аж ніяк не оперативних втручань. Тепер її нещодавнє інтерв'ю обговорюють усі експерти у сфері краси та доглядової косметики.

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Про це повідомляє Today.

У бесіді з журналістами Elle, обкладинку якого прикрасила, Лохан заявила, що вона "в захваті від своєї шкіри і здоров'я". Інтерв'ю вийшло через кілька місяців після того, як її батько Майкл Лохан публічно спростував інформацію про те, що його дочка зробила пластичну операцію.

Чутки поповзли після того, як фото Ліндсі на різних червоних доріжках шокували її фанатів: знаменитість, яка колись страждала від алкогольної та інших залежностей, буквально випромінювала сяйво і красу.

Ліндсі Лохан на обкладинці Elle Фото: Elle

"Ліндсі ніколи не робила пластичних операцій", — сказав Майкл Лохан, додавши, що його дочка проходила через "пілінги, філери і ботокс".

Ще більше чутки про "нове обличчя" підігріло селфі Ліндсі зі своєю дерматологинею лікаркою Радмілою Лукіан.

"Довіра і впевненість — основа наших стосунків", — написала Лукіан.

Ліндсі Лохан і лікарка-дерматологиня Радміла Лукіан Фото: dr_radmila_lukian/instagram

Сама ж акторка тепер стверджує, що секрет її перетворення — повністю її заслуга. Зокрема, основою догляду за шкірою є дієта.

За її словами, щоранку вона п'є сік, у складі якого морква, імбир, лимон, оливкова олія, яблуко.

"Я також п'ю багато зеленого чаю, багато води. Я велика прихильниця маринованого буряка, тому додаю його майже в усе. Я п'ю багато лимонного соку. Я також додаю у воду тонни насіння чіа", — пояснила знаменитість.

Акторка додала, що пробувала кілька нових сироваток для обличчя, використовує патчі під очі, вмивається крижаною водою після пробудження і навіть періодично проходить процедури лазером.

Одна з косметичних процедур, від якої, за словами Лохан, їй довелося відмовитися, — це підтяжка шкіри Morpheus8 (радіочастотний мікронідлінг). Зірка дійшла висновку, що вона робить шкіру її обличчя тоншою.

Лохан не стала приховувати, що робила ботокс, адже, впевнена вона, з цим у якийсь період свого життя стикається будь-яка жінка.

Після того, як Лохан народила сина Луая від свого чоловіка Бадера Шаммаса у 2023 році, вона зрозуміла, що її шкіра змінилася і стала чутливою. Тому акторка вирішила пройти тест на алергію, щоб знати про всі вразливості.

"Я все виключила, і ось тоді все почало змінюватися для мене", — сказала вона, маючи на увазі чинники, що провокують алергію.

Ліндсі спростувала поширені чутки про те, що робила підтяжку обличчя в останні роки, додавши, що ігнорує подібну інформацію про себе в мережі.

Акторка демонструє разючу фізичну форму

Нагадаємо, Фокус писав, що:

Лікар-косметолог прокоментував кардинальну зміну зовнішності Ліндсі Лохан. Він вважає, що на своє перетворення Ліндсі витратила до $300 тисяч.

Акторка, яка народила первістка в червні 2023 року, показала, як схудла через пів року після появи дитини.

Ми також розповідали, що акторка Джеймі Лі Кертіс подарувала первістку своєї колеги.