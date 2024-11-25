Лікар-косметолог прокоментував кардинальну зміну обличчя Ліндсі Лохан

Після заміжжя і народження дитини Ліндсі, яка прославилася своїми скандальними витівками раніше, стала розсудливою і перетворилася на розкішну жінку.

38-річна американська акторка, співачка та дизайнерка одягу Ліндсі Лохан нещодавно здивувала публіку своїм перетворенням. Знаменитість, яка прославилася своїми скандальними витівками в юності та проблемами з алкоголем, сьогодні має розкішний вигляд, а шкіра її обличчя буквально світиться здоров'ям і свіжістю. Доктор Джонні Беттерідж, засновник лондонської клініки JB Aesthetics, який має досвід роботи у сфері невідкладної медицини, інтенсивної терапії та анестезіології, у себе в Instagram поміркував, яких косметичних процедур і пластичних операцій зазнала акторка, щоб мати такий вигляд, як зараз.

Косметолог вважає, що на своє перетворення Ліндсі витратила до $300 тисяч. Серед операцій, які могла зробити Лохан, він назвав підтяжку обличчя, пластику верхніх повік, ринопластику і хірургічну підтяжку брів.

Беттерідж також не виключає, що на рахунку Ліндсі — ботокс, підтяжка губ, філлери для губ, вініри, лазерне шліфування і процедури з догляду за шкірою під керівництвом дерматолога.

"І вартість цього, якщо об'єднати все разом, становитиме від $200 до $300 тисяч", — каже лікар.

Так Ліндсі виглядала у 2010-му Фото: Getty Images

Зі свого боку акторка в одному з недавніх інтерв'ю розповіла, що головний секрет її краси — догляд за шкірою. Водночас вона зізналася, що в минулому балувалася "лазером, Morpheus і IPL".

Зараз над її образами для червоних доріжок працюють Роб Зангарді та Маріель Геенн, які співпрацюють і з Дженніфер Лопес.

Акторка, яка 16 місяців тому народила сина, потроху повертається в професію. Вона зайнята просуванням різдвяного фільму "Наш маленький секрет", який вийде на стримінговому сервісі 27 листопада. У ньому режисер Стівен Герек розповідає історію двох колишніх, які ворогують і змушені провести Різдво разом, дізнавшись, що їхні нові кохані — брати і сестри.

Ліндсі Лохан у серіалі "Наш маленький секрет"

Ліндсі одружена з дубайським бізнесменом Бадером Шаммасом. Вони одружилися 2022 року. У липні 2023 року пара вперше стала батьками. У них народився син Луай.

Ставши матір'ю, акторка зізналася:

"Це абсолютно новий, інший вид любові, який, як ви думали, ніколи не відчуєте".

Раніше Фокус писав, що Ліндсі Лохан показала, як схудла через пів року після пологів, а також поділилася своїми секретами краси.