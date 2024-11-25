Врач-косметолог прокомментировал кардинальное изменение лица Линдси Лохан

После замужества и рождения ребенка Линдси, которая прославилась своими скандальными выходками ранее, остепенилась и превратилась в роскошную женщину.

38-летняя американская актриса, певица и дизайнер одежды Линдси Лохан недавно поразила публику своим преображением. Знаменитость, которая прославилась своими скандальными выходками в юности и проблемами с алкоголем, сегодня выглядит роскошной, а коже ее лица буквально светится здоровьем и свежестью. Доктор Джонни Беттеридж, основатель лондонской клиники JB Aesthetics, имеющий опыт работы в области неотложной медицины, интенсивной терапии и анестезиологии, у себя в Instagram порассуждал, какие косметические процедуры и пластические операции перенесла актриса, чтобы выглядеть так, как сейчас.

Косметолог считает, что на свое преображение Линдси потратила до $300 тысяч. Среди операций, которые мола сделать Лохан, он назвал подтяжку лица, пластику верхних век, ринопластику и хирургическую подтяжку бровей.

Беттеридж также не исключает, что на счету Линдси – ботокс, подтяжка губ, филлеры для губ, виниры, лазерная шлифовка и процедуры по уходу за кожей под руководством дерматолога.

"И стоимость этого, если объединить все вместе, составит от $200 до $300 тысяч", – говорит доктор.

Так Линдси выглядела в 2010-м Фото: Getty Images

В свою очередь актриса в одном из недавних интервью рассказала, что главный секрет ее красоты – уход за кожей. При этом она призналась, что в прошлом баловалась "лазером, Morpheus и IPL".

Сейчас над ее образами для красных дорожек работают Роб Зангарди и Мариэль Хээнн, которые сотрудничают и с Дженнифер Лопес.

Актриса, которая 16 месяцев назад родила сына, понемногу возвращается в профессию. Она занята продвижением рождественского фильма "Наш маленький секрет", который выйдет на стриминговом сервисе 27 ноября. В нем режиссер Стивен Херек рассказывает историю двух бывших, которые враждуют и вынуждены провести Рождество вместе, узнав, что их новые возлюбленные — братья и сестры.

Линдси Лохан в сериале "Наш маленький секрет"

Линдси замужем за дубайским бизнесменом Бадером Шаммасом. Они поженились в 2022 году. В июле 2023 года пара впервые стала родителями. У них родился сын Луай.

Став матерью, актриса призналась:

"Это совершенно новый, другой вид любви, который, как вы думали, никогда не почувствуете".

Ранее Фокус писал, что Линдси Лохан показала, как похудела через полгода после родов, а также поделилась своими секретами красоты.