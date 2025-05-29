38-летняя Линдси Лохан раскрыла секрет своей сияющей кожи

Американская актриса Линдси Лохан, имя косметолога или пластического хирурга которой мечтают узнать половина Голливуда, внезапно заявила, что ее преображение и сияющий вид – заслуга никак не оперативных вмешательств. Теперь ее недавнее интервью обсуждают все эксперты в сфере красоты и уходовой косметики.

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Об этом сообщает Today.

В беседе с журналистами Elle, обложку которого украсила, Лохан заявила, что она "без ума от своей кожи и здоровья". Интервью вышло через несколько месяцев после того, как ее отец Майкл Лохан публично опроверг информацию о том, что его дочь сделала пластическую операцию.

Слухи поползли после того, как фотографии Линдси на различных красных дорожках поразили ее фанатов: некогда страдающая от алкогольной и прочих зависимостей знаменитость буквально излучала сияние и красоту.

Линдси Лохан на обложке Elle Фото: Elle

"Линдси никогда не делала пластических операций", — сказал Майкл Лохан, добавив, что его дочь проходила через "пилинги, филлеры и ботокс".

Еще больше слухи о "новом лице" подогрело селфи Линдси со своим дерматологом доктором Радмилой Лукиан.

"Доверие и уверенность — основа наших отношений", — написала Лукиан.

Линдси Лохан и врач-дерматолог Радмила Лукиан Фото: dr_radmila_lukian/instagram

Сама же актриса теперь утверждает, что секрет ее преображения – полностью ее заслуга. В частности, основой ухода за кожей является диета.

По ее словам, каждое утро она пьет сок, в составе которого морковь, имбирь, лимон, оливковое масло, яблоко.

"Я также пью много зеленого чая, много воды. Я большая поклонница маринованной свеклы, поэтому добавляю ее почти во все. Я пью много лимонного сока. Я также добавляю в воду тонны семян чиа", – объяснила знаменитость.

Актриса добавила, что пробовала несколько новых сывороток для лица, использует патчи под глаза, умывается ледяной водой после пробуждения и даже периодически проходит процедуры лазером.

Одна из косметических процедур, от которой, по словам Лохан, ей пришлось отказаться, — это подтяжка кожи Morpheus8 (радиочастотный микронидлинг). Звезда пришла к выводу, что она делает кожу ее лица тоньше.

Лохан не стала скрывать, что делала ботокс, ведь, уверена она, с этим в какой-то период своей жизни сталкивается любая женщина.

После того, как Лохан родила сына Луая от своего мужа Бадера Шаммаса в 2023 году, она поняла, что ее кожа изменилась и стала чувствительной. Поэтому актриса решила пройти тест на аллергию, чтобы знать обо всех уязвимостях.

"Я все исключила, и вот тогда все начало меняться для меня", — сказала она, имея ввиду факторы, провоцирующие аллергию.

Линдси опровергла распространенные слухи о том, что делала подтяжку лица в последние годы, добавив, что игнорирует подобную информацию о себе в сети.

Актриса демонстрирует впечатляющую фзическую форму

Напомним, Фокус писал, что:

Врач-косметолог прокомментировал кардинальное изменение внешности Линдси Лохан. Он считает, что на свое преображение Линдси потратила до $300 тысяч.

Актриса, родившая первенца в июне 2023 года, показала, как похудела через полгода после появления ребенка.

Ми также рассказывали, что актриса Джейми Ли Кертис подарила первенцу своей коллеги.