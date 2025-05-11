Сын сделал матери несколько пластических операций: за это она заплатила невероятную "цену" (видео)

В США сертифицированный пластический хирург Карл Трусдейл выполнил для своей матери полный комплекс процедур по омоложению лица, общая стоимость которого составляет до 120 тысяч долларов. Однако 68-летняя пенсионерка Линда рассчиталась по-другому.

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Как рассказывает Рeople, первым этапом трансформации стала подтяжка верхней губы и верхних век (блефаропластика). Операция длилась около 2 часов, а женщина находилась в сознании под местной анестезией. Она признается, что хотела видеть процесс.

Восстановление после первой процедуры прошло почти без осложнений, за исключением временного отека, который возник из-за нарушения рекомендаций врача. Линда призналась, что съела соленые чипсы и поднимала предметы с пола, что и вызвало отек.

Второй этап — глубокая подтяжка лица — состоялся через четыре месяца. Операция длилась семь часов и включала подтяжку обвисшей шеи, щек и линии подбородка. Ей понадобилось время, чтобы привыкнуть к временному онемению в зоне мочки уха. В целом же Линда полностью восстановилась за пять недель.

Женщина не стремилась выглядеть слишком молодо или кардинально изменить внешность, хотя Карл обещал сделать свою маму такой, какой она была в день его рождения. Однако Линда хотела лишь естественно скорректировать возрастные изменения.

Стоимость всех процедур в клинике Карла Трусдейла для обычных пациентов составляет от 60 до 120 тысяч долларов. Однако в случае с матерью врач выполнил все бесплатно.

"То, что я заплатила — это рождение Карла", — отметила Линда.

Женщина после пластических операций Фото: People

Ранее Фокус писал, что женщину не узнали на паспортном контроле. Дело в том, что пограничники не смогли идентифицировать ее после многочисленных пластических операций.

Напомним, что женщина сделала пластическую операцию, чтобы поднять опущенные веки. Вскоре в сети она поделилась результатом.