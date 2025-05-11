Син зробив матері декілька пластичних операцій: за це вона заплатила неймовірну "ціну" (відео)

У США сертифікований пластичний хірург Карл Трусдейл виконав для своєї матері повний комплекс процедур з омолодження обличчя, загальна вартість якого складає до 120 тисяч доларів. Однак 68-річна пенсіонерка Лінда розрахувалась по-іншому.

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Як розповідає Рeople, першим етапом трансформації стала підтяжка верхньої губи та верхніх повік (блефаропластика). Операція тривала близько 2 годин, а жінка перебувала у свідомості під місцевою анестезією. Вона зізнається, що хотіла бачити процес.

Відновлення після першої процедури пройшло майже без ускладнень, за винятком тимчасового набряку, який виник через порушення рекомендацій лікаря. Лінда зізналась, що з’їла солоні чипси та підіймала предмети з підлоги, що й викликало набряк.

Другий етап — глибока підтяжка обличчя — відбувся через чотири місяці. Операція тривала сім годин і включала підтяжку обвислої шиї, щік і лінії підборіддя. Їй знадобився час, щоб звикнути до тимчасового оніміння в зоні мочки вуха. В цілому ж Лінда повністю відновилась за п’ять тижнів.

Жінка не прагнула виглядати занадто молодо чи кардинально змінити зовнішність, хоча Карл обіцяв зробити свою маму такою, якою вона була в день його народження. Однак Лінда хотіла лише природно скоригувати вікові зміни.

Вартість усіх процедур у клініці Карла Трусдейла для звичайних пацієнтів становить від 60 до 120 тисяч доларів. Однак у випадку з матір’ю лікар виконав усе безплатно.

"Те, що я заплатила — це народження Карла", — зазначила Лінда.

Жінка після пластичних операцій Фото: People

Раніше Фокус писав, що жінку не впізнали на паспортному контролі. Річ в тім, що прикордонники не змогли ідентифікувати її після численних пластичних операцій.

Нагадаємо, що жінка зробила пластичну операцію, щоб підняти опущені повіки. Невдовзі в мережі вона поділилась результатом.