Жінка зробила пластичну операцію, щоб підняти опущені повіки: що в неї вийшло (фото)

36-річна Саманта Старрок з Файфа поїхала до Нідерландів для проведення блефаропластики, заощадивши таким чином щонайменше 1300 фунтів порівняно з вартістю аналогічної операції у Великій Британії.

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Про це пише таблоїд The Sun.

Мешканка Британії після косметичної операції приголомшила користувачів соціальних мереж неймовірним перетворенням. Наприкінці березня вона відправилася до Нідерландів, щоб виправити проблему "обвислих" повік шляхом блефаропластики — процедури для видалення надлишків шкіри та жиру з цієї зони.

Дивовижний результат операції

"Результат просто неймовірний! Не можу повірити, особливо враховуючи ціну", — поділилася Саманта, колишня медсестра, яка наразі проживає в Ньюкаслі й працює мережевим маркетологом.

За її словами, вартість такої операції у Великій Британії може сягати від 2000 до 6000 фунтів (орієнтовно 109-327 тис. грн), згідно з даними Національної служби здоров’я. Натомість вона заплатила лише 520 фунтів. З урахуванням вартості готелю та перельотів загальні витрати склали трохи менше ніж 700 фунтів.

"Я зв'язалася з багатьма людьми, які ділилися відгуками, бо думала, що це занадто добре, щоб бути правдою, і після спілкування з багатьма пацієнтами, нарешті, записалася", — розповіла жінка.

Все життя комплексувала

Вона не приховує, що раніше комплексувала через свої опущені повіки, які створювали враження, ніби вона абсолютно виснажена. Вже через два тижні після операції пацієнтка помітила разючі зміни: "Я виглядаю молодшою та свіжішою. Набряк майже зійшов. Жодних синців. Неймовірно задоволена".

Щодо самої процедури британка пояснила, що використовувалась місцева анестезія — "кілька ін'єкцій зверху, і ви нічого не відчуваєте".

"Я розмовляла протягом усієї процедури. Жодного разу не подумала: "Боже, це потрібно зупинити". Найбільше дратувало яскраве світло, але то дрібниці. Сама процедура — просто пустощі. Ботокс і збільшення губ болючіші", — каже Старрок.

Думки підписників

Жінка регулярно розповідає про своє відновлення у TikTok, де підписники захоплюються її результатом.

"Дивовижно, ви маєте набагато молодший вигляд, очі більш відкриті та свіжі", — написав один із коментаторів.

"Дівчинко, це в одну мить скинуло тобі роки! Я теж так хочу", — додала інша глядачка.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про 33-річну британку Анжелу Хатчінсон, яка ще з юності мала комплекси через подвійне підборіддя. Незважаючи на те, що згодом їй вдалося значно схуднути, ця риса обличчя залишалася незмінною. У підсумку Анжела зважилася на пластичну операцію — і, як зізнається, зовсім про це не шкодує.

А тим часом японська інфлюенсерка Хірасе Аірі кардинально змінила свою зовнішність завдяки низці пластичних втручань, які обійшлися їй у понад 20 мільйонів ієн (близько 140 тисяч доларів США). Різниця між її зовнішністю до та після процедур настільки разюча, що, за словами користувачів соцмереж, складається враження, ніби це зовсім інша людина.