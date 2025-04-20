Женщина сделала пластическую операцию, чтобы поднять опущенные веки: что у нее получилось (фото)

36-летняя Саманта Старрок из Файфа поехала в Нидерланды для проведения блефаропластики, сэкономив таким образом не менее 1300 фунтов по сравнению со стоимостью аналогичной операции в Великобритании.

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Об этом пишет таблоид The Sun.

Жительница Британии после косметической операции ошеломила пользователей социальных сетей невероятным преображением. В конце марта она отправилась в Нидерланды, чтобы исправить проблему "обвисших" век путем блефаропластики — процедуры для удаления излишков кожи и жира из этой зоны.

Удивительный результат операции

"Результат просто невероятный! Не могу поверить, особенно учитывая цену", — поделилась Саманта, бывшая медсестра, которая сейчас проживает в Ньюкасле и работает сетевым маркетологом.

По ее словам, стоимость такой операции в Великобритании может достигать от 2000 до 6000 фунтов (ориентировочно 109-327 тыс. грн), согласно данным Национальной службы здоровья. Вместо этого она заплатила лишь 520 фунтов. С учетом стоимости гостиницы и перелетов общие расходы составили чуть менее 700 фунтов.

"Я связалась со многими людьми, которые делились отзывами, потому что думала, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, и после общения со многими пациентами, наконец, записалась", — рассказала женщина.

Всю жизнь комплексовала

Она не скрывает, что раньше комплексовала из-за своих опущенных век, которые создавали впечатление, будто она абсолютно истощена. Уже через две недели после операции пациентка заметила ощутимые изменения: "Я выгляжу моложе и свежее. Отек почти сошел. Никаких синяков. Невероятно довольна".

Относительно самой процедуры британка объяснила, что использовалась местная анестезия — "несколько инъекций сверху, и вы ничего не чувствуете".

"Я разговаривала на протяжении всей процедуры. Ни разу не подумала: "Боже, это нужно остановить". Больше всего раздражал яркий свет, но это мелочи. Сама процедура — просто баловство. Ботокс и увеличение губ более болезненны", — говорит Старрок.

Мнения подписчиков

Женщина регулярно рассказывает о своем восстановлении в TikTok, где подписчики восхищаются ее результатом.

"Удивительно, вы выглядите намного моложе, глаза более открытые и свежие", — написал один из комментаторов.

"Девочка, это в один миг сбросило тебе годы! Я тоже так хочу", — добавила другая зрительница.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о 33-летней британке Анжеле Хатчинсон, которая еще с юности имела комплексы из-за двойного подбородка. Несмотря на то, что со временем ей удалось значительно похудеть, эта черта лица оставалась неизменной. В итоге Анжела решилась на пластическую операцию — и, как признается, совсем об этом не жалеет.

А тем временем японская инфлюенсерша Хирасе Аири кардинально изменила свою внешность благодаря ряду пластических вмешательств, которые обошлись ей в более 20 миллионов иен (около 140 тысяч долларов США). Разница между ее внешностью до и после процедур настолько разительная, что, по словам пользователей соцсетей, создается впечатление, будто это совсем другой человек.