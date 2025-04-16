Известную женщину с новым лицом не узнали на паспортном контроле: как она выглядит (фото)

Звезда социальных сетей Гессика Каяне столкнулась с проблемами на границе, когда миграционные офицеры не смогли идентифицировать ее по фото в документах, сделанным до многочисленных пластических операций.

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Популярная бразильская блогерша, известная в социальных сетях как Gkay, рассказала своим подписчикам о неловкой ситуации, случившейся с ней на контроле в аэропорту 10 апреля.

Выяснилось, что миграционная служба устроила ей настоящий допрос, поскольку звезда на фото в паспорте и в реальности казались совершенно разными людьми.

"Мне едва не запретили въезд в страну, потому что фотографии на всех моих документах отличаются от моего реального лица", — поделилась 32-летняя блогерша со своими 20 миллионами подписчиков в Instagram.

Многочисленные операции

Гессика Каяне, которая снимается в фильмах Netflix и имеет огромную аудиторию на YouTube и в TikTok, открыто рассказывает обо всех своих многочисленных пластических операциях. В частности, она сделала подтяжку лица, увеличение груди, ринопластику, удаление жира с подбородка и щек, а также коррекцию губ.

"Когда я протянула свой паспорт офицеру, то он сначала посмотрел на фото, потом на меня, а потом снова на фото с таким выражением лица, будто видит призрака", — вспоминает Каяне.

Сегодня инфлюенсерша имеет длинные ярко-рыжие волосы, ровный нос, четко очерченный подбородок и пухлые губы. Зато на официальных документах изображена совсем другая женщина — с темными волосами и значительно более "грубыми" чертами лица.

"К счастью, я задокументировала весь путь трансформации. Никогда не думала, что мои селфи и фото "до и после" в Instagram помогут мне доказать свою правоту миграционным офицерам", — отметила блогерша.

Приняла важное решение

После этого опыта Каяне приняла важное решение: "Первое, что я сделаю, вернувшись в Бразилию: обновлю абсолютно все фотографии в своих документах. Не хочу больше проходить через такие неприятные проверки каждый раз, когда путешествую".

Паспорт Гессики Каяне Фото: Instagram | Gessica

Эксперты по миграционному праву отмечают, что подобные случаи становятся все более частыми из-за популярности косметической хирургии, и рекомендуют обновлять документы после значительных изменений во внешности.

Напомним, ранее Фокус сообщал о 33-летней британке Анжеле Хатчинсон, которая еще с подросткового возраста комплексовала из-за двойного подбородка. Несмотря на то, что со временем ей удалось существенно похудеть, эта особенность внешности оставалась. В итоге женщина решила прибегнуть к пластической операции — и, по ее словам, нисколько не жалеет о своем выборе.

А вот японская инфлюенсерша Хирасе Аири полностью изменила свою внешность благодаря серии пластических операций, на которые потратила более 20 миллионов иен (около 140 тысяч долларов США). Ее внешность до и после процедур настолько отличается, что, как говорят пользователи сети, кажется, будто на фото изображены совершенно разные люди.