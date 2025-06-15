Ідеал краси: пластичний хірург розказав, що українці найчастіше змінюють у своїй зовнішності

Пластичний хірург Василь Пінчук назвав найпопулярніші пластичні операції в Україні. Перше місце давно посідає мамопластика.

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Про це експерт розповів в інтервʼю Аліні Доротюк.

Хірург Василь Пінчук розкрив правду про пластичні операції

Василь Пінчук визнав, що деякі світові тренди в Україну приходять дещо пізніше. Втім, серед найбільш трендових пластичних операцій протягом останніх десятиліть залишається збільшувальна мамопластика.

На другому місці блефаропластика (усунення нависання верхніх повік або мішків під очима).

Третє місце ділять ліпосакція (видалення надлишкових жирових відкладень з певних ділянок) та ринопластика (зміна форми носа).

Імпланти в мамопластиці

До того ж, Василь Пінчук розповів, що імпланти мають різні характеристики. Останнім часом виробники дають на них пожиттєву гарантію, якою покривають вартість. Адже в житті бувають різні ситуації, що можуть призвести до розриву імплантів.

Раніше імпланти були наповнені фізрозчином (водою) і вся рідина могла витекти при пошкодженні. Тепер їх начинають силіконовим когезивним гелем, який тримається купи.

Ба більше, імплант це чужорідне тіло, навколо якого організм формує сполучну тканинну капсулу, барʼєр. Гель у разі розриву залишається в капсулі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У США пластичний хірург Карл Трусдейл виконав для своєї матері повний комплекс процедур з омолодження обличчя, загальна вартість якого сягнула 120 тисяч доларів.

Після пластичних операцій британську блогерку перестали впізнавати за паспортом, а системи контролю в аеропортах відмовляються її пропускати.

Крім того, Дональд Трамп помилував Мішель Фіоре, республіканку з Невади, засуджену за шахрайство після того, як прокурори заявили, що вона використовувала гроші, зібрані на меморіал загиблому поліцейському, на пластичні операції.