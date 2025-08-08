Зірка шоу "Супермама" накинулась зі скаргами на пластичного хірурга, який її оперував: той відповів (фото)

Українська блогерка Анастасія Скальницька заявила, що хірург Денис Юрченко не має ліцензії пластичного хірурга. Перед цим зірка шоу "Супермама" жалілася на невдалу мамопластику.

Скальницька подала офіційний запит до МОЗ України та отримала відповідь, що хірург, який оперував багатьох блогерів, не має законного права проводити операції. Про це блогерка розповіла у своїх соцмережах.

"Він вчиняє незаконну лікарську діяльність, а пацієнти мають мовчати", — сказала Скальницька.

Раніше блогерка вирішила надати розголосу історії, яка з нею сталася. Анастасія розповіла про невдалу мамопластику.

Це була друга її операція на грудях. Першу блогерка зробила в 2022 році, після завершення грудного вигодовування першої дитини, та була задоволена результатом. Через другу вагітність, набір ваги та схуднення імплант перекрутився, тому його треба було замінити. Друге хірургічне втручання для Скальницької стало невдалим.

"Я маю відповідальність і мушу бути чесна… Після другої мамопластики – ями, біль і розчарування", — казала зірка соцмереж.

Вона зазначала, що не була попереджена про можливі ускладнення і важку реабілітацію, а клініка не виявляла інтересу до її самопочуття після операції. Ба більше, адвокати клініки, за словами блогерки, погрожували їй позовом, а сам хірург начебто казав, що та "бачила, що підписувала".

Відповідь Юрченка

Тим часом медик показав в Instagram свій диплом про вищу освіту. У 2000 році він закінчив університет імені Богомольця в Києві. У тому ж році Юрченко отримав сертифікат про пройдене навчання пластичної хірургії у Словенії. Український сертифікат він отримав у 2002. Зокрема, Юрченко показав чинний сертифікат пластичного хірурга, а також хірурга і онколога. Ба більше, медик продемонстрував ліцензію клініки, у якій працює.

