Жінка витратила 6 млн грн на пластичні операції: один імплант випав посеред білого дня

Фанатка хірургії витратила 105 тисяч фунтів стерлінгів (майже 6 мільйонів гривень) на операцію та летіла з Лондона до Домініканської Республіки, щоб вставити імплантати в сідниці, але вони випали в спортзалі.

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Жінка розповіла про жахливі наслідки своєї операції зі вставки імплантів у сідниці, яка змусила її витратити 63 000 фунтів стерлінгів (3,5 млн гривень) на коригувальні процедури. Про це пише Sun.

29-річна Челсі Робінсон летіла з Лондона до Домініканської Республіки у 2019 році, щоб покращити зовнішній вигляд своїх сідниць. Бізнесвумен, модель та мати, яка витратила загалом 6 млн гривень на пластичну хірургію, вирішила зробити операцію за кордоном, бо чула, що лікарі в цій карибській країні особливо кваліфіковані щодо цього.

Імплант випав у спортзалі

Однак, після того, як Челсі лягла під ніж та повернулася додому, її фігура мрії невдовзі перетворилася на жах, коли тренування в спортзалі призвело до того, що її імплантати в сідниці просто "вилізли".

Челсі пояснила: "Шість років тому я поїхала до Домініканської Республіки, бо чула, що вони найкращі у встановленні сідничних імплантів. Але потім, коли я повернулася звідти, я пішла до спортзалу. Я присідала в спортзалі і щось відчула. У мене поколювало в нозі, і я відчула, як щось вийшло. Мій імплант висів".

Челсі Робінсон Фото: The Sun

Челсі згадала, що її імплант вийшов з-під м'яза, і описала цей досвід як "жахливий".

Вона додала: "Якби я знала всі тонкощі, я б ніколи не вставляла сідничні імпланти, бо це була найгірша, абсолютно найгірша подорож, яку я коли-небудь проходила, і вона того не варта".

Відтоді жінка витратила мільйони гривень на коригувальні процедури, щоб вирішити цю проблему.

Хча процедура і відбила Челсі від операції з встановленню сідничних імплантів, вона не відмовилася від інших процедур.

Постраждала не відмовилася від операцій

Жінка зробила вже четверту операцію з збільшення грудей за майже 8000 фунтів стерлінгів (близько 440 тисяч гривень), у результаті чого їй встановили два імпланти вагою майже 1 кг кожен.

Розповідаючи про свій шлях, Челсі зізналася: "Я дуже хотіла, і щойно мені виповнилося 18, мене одразу ж запросили на операцію зі збільшення грудей".

Переглядаючи старі фотографії до того, як вона встановила грудні імпланти, Челсі зітхнула: "Я виглядаю такою потворною. Просто немає жодних чіткостей, немає грудей, немає сідниць".

Саме кар'єра Челсі як гламурної моделі змусила її порівнювати себе з іншими в індустрії, через що вона відчувала, що її груди недостатньо великі, щоб конкурувати з колегами.

Бізнесвумен зізналася: "Я ніби захопилася моделюванням білизни, але відчувала, що не конкурую з іншими гламурними моделями, яких бачила". Операції Челсі порівняла з адреналіном.

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