"Прибрали ямку": дружина Віктора Павліка зробила пластичну операцію (фото)

Блогерка Катерина Реп'яхова зробила операцію. Виявляється, дружина Віктора Павліка наважилася лягти під ніж пластичного хірурга та змінити собі підборіддя.

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31-річна Катерина Реп'яхова зробила ліпофілінг, про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Під час ліпофілінгу власні жирові тканини пацієнта пересаджують з однієї частини тіла в іншу.

"Доводимо до ідеалу моє підборіддя. Робили ліпофілінг. Прибрали ямку. Взяли жир із ноги і додали над підборіддям", — поділилася Катерина.

Катерина Реп'яхова таким чином позбулася ямки на підборідді. Блогерка вже показала фотографії до та після втручання хірургів.

Фото до та після операції Катерини Реп'яхової Фото: www.instagram.com/repyahovakate

"Тепер цієї ямки немає", — зазначила Катерина.

За її словами операція пройшла успішно, вона вперше робила місцеву анестезію.

"Крутиться голова поки, від заспокійливої таблетки відчуття ніби бахнула пару келихів шампанського", — написала блогерка.

Нагадаємо, мешканка Британії після косметичної операції приголомшила користувачів соціальних мереж неймовірним перетворенням. Наприкінці березня вона відправилася до Нідерландів, щоб виправити проблему "обвислих" повік шляхом блефаропластики — процедури для видалення надлишків шкіри та жиру з цієї зони.

Фокус також писав, що у пластичній хірургії зʼявився дивний тренд – подовження ніг. Це операція, за яку заможні люди готові платити п'яти- і шестизначні суми. Попри травматизм, вона стає дедалі популярнішою, особливо серед чоловіків, які хочуть додати до свого зросту хоча б кілька сантиметрів.