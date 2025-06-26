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Стиль життя

"Прибрали ямку": дружина Віктора Павліка зробила пластичну операцію (фото)

Катерина Реп'яхова показала фото після операції
Фото: repyahovakate / Instagram | Дружина Віктора Павліка наважилася змінити собі підборіддя

Блогерка Катерина Реп'яхова зробила операцію. Виявляється, дружина Віктора Павліка наважилася лягти під ніж пластичного хірурга та змінити собі підборіддя.

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31-річна Катерина Реп'яхова зробила ліпофілінг, про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Під час ліпофілінгу власні жирові тканини пацієнта пересаджують з однієї частини тіла в іншу.

"Доводимо до ідеалу моє підборіддя. Робили ліпофілінг. Прибрали ямку. Взяли жир із ноги і додали над підборіддям", — поділилася Катерина.

Катерина Реп'яхова таким чином позбулася ямки на підборідді. Блогерка вже показала фотографії до та після втручання хірургів.

Дружина Віктора Павліка зробила ліпофілінг Fullscreen
Фото до та після операції Катерини Реп'яхової
Фото: www.instagram.com/repyahovakate

"Тепер цієї ямки немає", — зазначила Катерина.

За її словами операція пройшла успішно, вона вперше робила місцеву анестезію.

"Крутиться голова поки, від заспокійливої таблетки відчуття ніби бахнула пару келихів шампанського", — написала блогерка.

Нагадаємо, мешканка Британії після косметичної операції приголомшила користувачів соціальних мереж неймовірним перетворенням. Наприкінці березня вона відправилася до Нідерландів, щоб виправити проблему "обвислих" повік шляхом блефаропластики — процедури для видалення надлишків шкіри та жиру з цієї зони.

Фокус також писав, що у пластичній хірургії зʼявився дивний тренд – подовження ніг. Це операція, за яку заможні люди готові платити п'яти- і шестизначні суми. Попри травматизм, вона стає дедалі популярнішою, особливо серед чоловіків, які хочуть додати до свого зросту хоча б кілька сантиметрів.