"Убрали ямку": жена Виктора Павлика сделала пластическую операцию (фото)
Блогер Екатерина Репьяхова сделала операцию. Оказывается, жена Виктора Павлика решилась лечь под нож пластического хирурга и изменить себе подбородок.
31-летняя Екатерина Репьяхова сделала липофилинг, об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Во время липофилинга собственные жировые ткани пациента пересаживают из одной части тела в другую.
"Доводим до идеала мой подбородок. Делали липофилинг. Убрали ямку. Взяли жир с ноги и добавили над подбородком", — поделилась Екатерина.
Екатерина Репьяхова таким образом избавилась от ямки на подбородке. Блогерша уже показала фотографии до и после вмешательства хирургов.
"Теперь этой ямки нет", — отметила Екатерина.
По ее словам операция прошла успешно, она впервые делала местную анестезию.
"Кружится голова пока, от успокоительной таблетки ощущение будто бахнула пару бокалов шампанского", — написала блогерша.
Напомним, жительница Британии после косметической операции ошеломила пользователей социальных сетей невероятным преображением. В конце марта она отправилась в Нидерланды, чтобы исправить проблему "обвисших" век путем блефаропластики — процедуры для удаления излишков кожи и жира из этой зоны.
Фокус также писал, что в пластической хирургии появился странный тренд — удлинение ног. Это операция, за которую состоятельные люди готовы платить пяти- и шестизначные суммы. Несмотря на травматизм, она становится все популярнее, особенно среди мужчин, которые хотят добавить к своему росту хотя бы несколько сантиметров.