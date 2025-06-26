"Убрали ямку": жена Виктора Павлика сделала пластическую операцию (фото)

Блогер Екатерина Репьяхова сделала операцию. Оказывается, жена Виктора Павлика решилась лечь под нож пластического хирурга и изменить себе подбородок.

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31-летняя Екатерина Репьяхова сделала липофилинг, об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Во время липофилинга собственные жировые ткани пациента пересаживают из одной части тела в другую.

"Доводим до идеала мой подбородок. Делали липофилинг. Убрали ямку. Взяли жир с ноги и добавили над подбородком", — поделилась Екатерина.

Екатерина Репьяхова таким образом избавилась от ямки на подбородке. Блогерша уже показала фотографии до и после вмешательства хирургов.

Фото до и после операции Екатерины Репьяховой до и после операции Фото: www.instagram.com/repyahovakate

"Теперь этой ямки нет", — отметила Екатерина.

По ее словам операция прошла успешно, она впервые делала местную анестезию.

"Кружится голова пока, от успокоительной таблетки ощущение будто бахнула пару бокалов шампанского", — написала блогерша.

Напомним, жительница Британии после косметической операции ошеломила пользователей социальных сетей невероятным преображением. В конце марта она отправилась в Нидерланды, чтобы исправить проблему "обвисших" век путем блефаропластики — процедуры для удаления излишков кожи и жира из этой зоны.

Фокус также писал, что в пластической хирургии появился странный тренд — удлинение ног. Это операция, за которую состоятельные люди готовы платить пяти- и шестизначные суммы. Несмотря на травматизм, она становится все популярнее, особенно среди мужчин, которые хотят добавить к своему росту хотя бы несколько сантиметров.