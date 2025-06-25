Ломают ноги ради статуса: в пластической хирургии появился странный тренд (видео)

Удлинение ног – операция, за которую состоятельные люди готовы платить пяти- и шестизначные суммы. Несмотря на травматизм, она становится все более популярной, особенно среди мужчин, которые хотят добавить к своему росту хотя бы несколько сантиметров.

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Как пишет Vice, стоимость такой операции в США составляет от $80 тысяч до $250 тысяч и выше, и от клиентов нет отбоя. Причем это касается не только людей с медицинскими проблемами. По словам врачей, многие пациенты — здоровые взрослые люди, которые ищут повышения статуса, уверенности в себе или успеха в отношениях.

Во время операции врачи ломают человеку бедренную или большую берцовую кость и вставляют внутренние стержни, которые постепенно удлиняются, обычно примерно на один миллиметр в день. Кость растет и заживает между этими удлиненными участками. Большинство пациентов увеличивают рост на 5-8 см, но есть те, кто готов терпеть неудобства дольше, чтобы стать еще выше.

Фото: Getty

Восстановление после такой процедуры может занять месяцы. Риски включают инфекцию, повреждение нервов и скованность суставов. Пациентам приходится заново учиться ходить, часто используя костыли или ходунки в процессе заживления.

Доктор Дрор Пейли, который руководит Институтом ортопедии и позвоночника Пейли во Флориде, говорит, что, хотя многие из его случаев касаются деформаций, все большее число носят чисто косметический характер.

"Потребовалось много времени, чтобы понять, что пластические хирурги знали все это время. Они лечили проблемы с образом тела", – объяснил он.

Операция по удлинению ног чревата рисками Фото: Getty

Что толкает мужчин на операцию по увеличению роста?

25-летний пациент, который решился на такую операцию, признается, что на это его толкает неуверенность в себе. Он отметил, что невысокие мужчины сталкиваются, среди прочего, с осуждением не только со стороны женщин.

"Даже высокие мужчины нас критикуют. Нам трудно найти работу и мы едва получаем повышение", – признался собеседник, не став называть своего имени.

Динзел Сиггерс, еще один пациент, в 2023 году отдал $81 тысячу за то, чтобы его рост увеличился до 183 см.

"Это дало мне возможность изменить свою жизнь и то, как я воспринимаю жизнь в целом", — сказал он.

Еще один респондент, 17-летний парень, признался, что единственная причина, по которой кто-то делает удлинение ног, — это женщины.

Мужчина по имени Шон описал это как "последнюю отчаянную попытку быть замеченным миром, который говорит, что рост равен желанности".

Несмотря на опасность операции, ее болезненность и риски, спрос на нее растет. Для некоторых логика проста. Если рост открывает двери — к работе, отношениям или элементарному уважению — тогда операция начинает ощущаться не как тщеславие, а как стратегия.

Мужчина увеличил свой рост со 171 см до 193

Ранее Фокус писал, что пластический хирург рассказал, какие операции для улучшения внешности чаще всего делают украинцы. Мы также писали, что женщина заплатила $14 тысяч за коррекцию носа, но результат получился не таким, как она хотела.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.