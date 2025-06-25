Ламають ноги заради статусу: у пластичній хірургії з'явився дивний тренд (відео)

Подовження ніг — операція, за яку заможні люди готові платити п'яти- і шестизначні суми. Попри травматизм, вона стає дедалі популярнішою, особливо серед чоловіків, які хочуть додати до свого зросту хоча б кілька сантиметрів.

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Як пише Vice, вартість такої операції в США становить від $80 тисяч до $250 тисяч і вище, і від клієнтів немає відбою. Причому це стосується не тільки людей з медичними проблемами. За словами лікарів, багато пацієнтів — здорові дорослі люди, які шукають підвищення статусу, впевненості в собі або успіху в стосунках.

Під час операції лікарі ламають людині стегнову або велику гомілкову кістку і вставляють внутрішні стрижні, які поступово подовжуються, зазвичай приблизно на один міліметр на день. Кістка росте і заживає між цими подовженими ділянками. Більшість пацієнтів збільшують зріст на 5-8 см, але є ті, хто готовий терпіти незручності довше, щоб стати ще вищим.

Фото: Getty

Відновлення після такої процедури може зайняти місяці. Ризики включають інфекцію, пошкодження нервів і скутість суглобів. Пацієнтам доводиться заново вчитися ходити, часто використовуючи милиці або ходунки в процесі загоєння.

Доктор Дрор Пейлі, який керує Інститутом ортопедії та хребта Пейлі у Флориді, каже, що, хоча багато хто з його випадків стосуються деформацій, дедалі більша кількість мають суто косметичний характер.

"Знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, що пластичні хірурги знали весь цей час. Вони лікували проблеми з образом тіла", — пояснив він.

Операція з подовження ніг загрожує ризиками Фото: Getty

Що штовхає чоловіків на операцію зі збільшення зросту?

25-річний пацієнт, який зважився на таку операцію, зізнається, що на це його штовхає невпевненість у собі. Він зазначив, що невисокі чоловіки стикаються, серед іншого, із засудженням не тільки з боку жінок.

"Навіть високі чоловіки нас критикують. Нам важко знайти роботу і ми ледь отримуємо підвищення", — зізнався співрозмовник, не ставши називати свого імені.

Дінзел Сіггерс, ще один пацієнт, у 2023 році віддав $81 тисячу за те, щоб його зріст збільшився до 183 см.

"Це дало мені можливість змінити своє життя і те, як я сприймаю життя загалом", — сказав він.

Ще один респондент, 17-річний хлопець, зізнався, що єдина причина, через яку хтось робить подовження ніг, — це жінки.

Чоловік на ім'я Шон описав це як "останню відчайдушну спробу бути поміченим світом, який говорить, що зріст дорівнює бажаності".

Попри небезпеку операції, її болючість і ризики, попит на неї зростає. Для декого логіка проста. Якщо зростання відкриває двері — до роботи, стосунків чи елементарної поваги — тоді операція починає відчуватися не як марнославство, а як стратегія.

Чоловік збільшив своє зростання зі 171 см до 193

Раніше Фокус писав, що пластичний хірург розповів, які операції для поліпшення зовнішності найчастіше роблять українці. Ми також писали, що жінка заплатила $14 тисяч за корекцію носа, але результат вийшов не таким, як вона хотіла.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.