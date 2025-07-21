Ніхто не помітив: чоловік врятував життя дружини поцілунком (фото)
Чоловік помітив ознаки сепсису після того, як поцілував вагітну дружину. Медики не побачили, що пацієнтці стає гірше, а після зауваження чоловіка до палати збіглися 11 людей.
Жінка розповіла, що партнер врятував її від смерті під час пологів, помітивши щось не те, коли поцілував її. Про це пише The Sun.
33-річна Керрі-Луїза Гілкріст розповіла, що 35-річний Г'ю Маршалл помітив, що вона замерзла, а її губи посинілі. Мати двох дітей пригадала, що той сказав медикам у лікарні Вустера: "Це ознака сепсису".
Керрі підключили крапельницю до народження її доньки Лейли. Це сталося минулого року. Пізніше жінка втратила понад два літри крові та потребувала двох переливань.
Тим часом медсестри нічого не помітили, доки партнер пацієнтки не сказав їм: ви насправді не дивитеся на неї, її долоні та губи сині – це ознака сепсису.
"Я була такою кілька годин на той момент. За дві хвилини після того, як він це сказав, у кімнаті зібралося 11 людей", — розповіла жінка.
Жінка не могла про себе подбати сама
"Я була не в стані сперечатися за себе, я не могла про себе подбати. Я б тут не була, якби не Г'ю", — зізналася вона.
Тим часом медики заявили: "Нам шкода, якщо Керрі незадоволена отриманою нею допомогою".
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