Помер "сплячий принц" Саудівської Аравії: він впав у кому 20 років тому, як це сталося (фото)

Після 20 років, проведених у комі, помер "сплячий принц" Аль-Валід бін Халід бін Талал Аль Сауд. Йому було 36 років.

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Про смерть сина 19 липня повідомив його батько, принц Саудівській Аравії — Халід бін Талал, у дописі на платформі X (колишній Twitter). Чоловік пригадав слова зі священного письма.

"О, заспокоєна душе, повернись до свого Господа задоволеною і прийнятою, увійди до моїх праведних рабів і до мого раю", — процитував батько слова з Корану.

У зверненні родини йдеться: "З вірою в Аллаха та його волю, з глибоким сумом ми оплакуємо нашого улюбленого сина: принца Аль-Валіда бін Халіда бін Талала бін Абдулазіза Аль Сауда. Нехай Аллах помилує його".

Прощання триватиме три дні — у неділю (20 липня), понеділок (21 липня) і вівторок (22 липня) в палаці принца Аль-Валіда бін Талала в районі Аль-Фахрія — колишній резиденції принца Талала бін Абдулазіза.

Що сталося з принцом?

У 2005 році Аль-Валід потрапив у важку автокатастрофу, коли навчався у військовому коледжі Лондона. Після цього в нього стався крововилив у мозок. Відтоді чоловік перебував у комі під постійним наглядом лікарів.

Принц Саудівській Аравії — Халід бін Талал Фото: Twitter

Упродовж багатьох років медики з США, Іспанії та інших країн намагалися допомогти принцу, проте марно. Попри це, його батько рішуче виступав проти відключення сина від життєзабезпечення, наголошуючи, що лише Бог вирішує, коли настане кінець людського життя.

Халід бін Талал ледав у комі 20 років Фото: Twitter

Час від часу в принца фіксували рефлекторні реакції тіла, які дарували родині надію на одужання. Однак загальний стан залишався критичним до самого кінця.

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