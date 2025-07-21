Умер "спящий принц" Саудовской Аравии: он впал в кому 20 лет назад, как это произошло (фото)

После 20 лет, проведенных в коме, умер "спящий принц" Аль-Валид бин Халид бин Талал Аль Сауд. Ему было 36 лет.

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О смерти сына 19 июля сообщил его отец, принц Саудовской Аравии — Халид бин Талал, в заметке на платформе X (бывший Twitter). Мужчина вспомнил слова из священного писания.

"О, успокоенная душа, вернись к своему Господу довольной и принятой, войди к моим праведным рабам и в мой рай", — процитировал отец слова из Корана.

В заявлении семьи говорится: "С верой в Аллаха и его волю, с глубокой скорбью мы оплакиваем нашего любимого сына: принца Аль-Валида бин Халида бин Талала бин Абдулазиза Аль Сауда. Да помилует Аллах его".

Прощание продлится три дня — в воскресенье (20 июля), понедельник (21 июля) и вторник (22 июля) во дворце принца Аль-Валида бин Талала в районе Аль-Фахрия — бывшей резиденции принца Талала бин Абдулазиза.

Что случилось с принцем?

В 2005 году Аль-Валид попал в тяжелую автокатастрофу, когда учился в военном колледже Лондона. После этого у него произошло кровоизлияние в мозг. С тех пор мужчина находился в коме под постоянным наблюдением врачей.

Принц Саудовской Аравии — Халид бин Талал Фото: Twitter

На протяжении многих лет медики из США, Испании и других стран пытались помочь принцу, однако тщетно. Несмотря на это, его отец решительно выступал против отключения сына от жизнеобеспечения, подчеркивая, что только Бог решает, когда наступит конец человеческой жизни.

Халид бин Талал пролежал в коме 20 лет Фото: Twitter

Время от времени у принца фиксировали рефлекторные реакции тела, которые дарили семье надежду на выздоровление. Однако общее состояние оставалось критическим до самого конца.

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