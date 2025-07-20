"Спящий принц" скончался после 20 лет комы: детали (фото)

36-летний саудовский принц Аль-Валид бин Халид Аль-Сауд скончался после того, как провел в коме 20 лет.

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Мужчина, попавший в 2005 году в ДТП и получивший тяжелейшие черепно-мозговые травмы и внутреннее кровотечение, получил прозвище "Спящий принц", пишет Daily Mail. За два десятилетия он так и не пришел в сознание.

Принц Аль-Валид был старшим сыном принца Халида бин Талала Аль-Сауда, который сообщил о смерти сына в соцсети.

Юноша учился в военном колледже в Лондоне, когда попал в страшную автокатастрофу. После аварии он был госпитализирован в медицинский центр короля Абдель Азиза в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, где находился в коме.

Отец принца Аль-Валида, брат бизнес-магната принца Аль-Валида бин Талале бин Абдель Азиза Аль Сауда, никогда не терял надежды на полное выздоровление сына. Он продолжал заботиться о принце и выступал против отключения системы жизнеобеспечения, считая, что только Бог определяет момент смерти.

Принц Аль-Валид бин Халид Аль-Сауд попал в ДТП в 15 лет Фото: X (Twitter)

На видеороликах, опубликованных в социальных сетях в 2020 году, видно, как принц Аль-Валид поднимает пальцы, приветствуя женщину.

"Привет, Диди, привет, привет, дай-ка подумать", — говорит она, а принц в ответ шевелит пальцами. Затем она спросила, может ли принц сделать "еще один, еще один, выше, выше", и было видно, как он на мгновение оторвал всю руку от кровати. Однако, несмотря на признаки выздоровления и лечение, проводимое американскими и испанскими специалистами, он так и не пришел в сознание.

Всемирный совет имамов заявил:

"Всемирный совет имамов выражает искренние соболезнования и искреннее сочувствие… Его Королевскому Высочеству наследному принцу Мухаммеду бин Салману и уважаемой королевской семье в связи с кончиной принца Аль-Валида бин Халида бин Талала Аль Сауда, который скончался после долгой борьбы, длившейся почти двадцать лет, после трагического происшествия".

Похороны принца состоялись сегодня, 20 июля, после молитвы Аср в мечети Имама Турки бин Абдуллы в Эр-Рияде.

Ранее Фокус писал, что индийский миллиардер умер, проглотив пчелу.

Мы также рассказывали, что принц Фредерик де Нассау скончался от редкой болезни в 22 года.