"Сплячий принц" помер після 20 років коми: деталі (фото)

36-річний саудівський принц Аль-Валід бін Халід Аль-Сауд помер після того, як провів у комі 20 років.

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Чоловік, який потрапив у 2005 році в ДТП і дістав важкі черепно-мозкові травми і внутрішню кровотечу, отримав прізвисько "Сплячий принц", пише Daily Mail. За два десятиліття він так і не прийшов до тями.

Принц Аль-Валід був старшим сином принца Халіда бін Талала Аль-Сауда, який повідомив про смерть сина в соцмережі.

Юнак навчався у військовому коледжі в Лондоні, коли потрапив у страшну автокатастрофу. Після аварії його госпіталізували в медичний центр короля Абдель Азіза в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, де він перебував у комі.

Батько принца Аль-Валіда, брат бізнес-магната принца Аль-Валіда бін Талале бін Абдель Азіза Аль Сауда, ніколи не втрачав надії на повне одужання сина. Він продовжував піклуватися про принца і виступав проти вимкнення системи життєзабезпечення, вважаючи, що тільки Бог визначає момент смерті.

Принц Аль-Валід бін Халід Аль-Сауд потрапив у ДТП у 15 років Фото: X (Twitter)

На відеороликах, опублікованих у соціальних мережах 2020 року, видно, як принц Аль-Валід піднімає пальці, вітаючи жінку.

"Привіт, Діді, привіт, привіт, дай-но подумати", — каже вона, а принц у відповідь ворушить пальцями. Потім вона запитала, чи може принц зробити "ще один, ще один, вище, вище", і було видно, як він на мить відірвав усю руку від ліжка. Однак, незважаючи на ознаки одужання і лікування, яке проводили американські та іспанські фахівці, він так і не прийшов до тями.

Всесвітня рада імамів заявила:

"Всесвітня рада імамів висловлює щирі співчуття і щире співчуття... Його Королівській Високості спадкоємному принцу Мухаммеду бін Салману і шановній королівській сім'ї у зв'язку з кончиною принца Аль-Валіда бін Халіда бін Талала Аль Сауда, який помер після тривалої боротьби, що тривала майже двадцять років, після трагічної пригоди".

Похорон принца відбувся сьогодні, 20 липня, після молитви Аср у мечеті Імама Туркі бін Абдулли в Ер-Ріяді.

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