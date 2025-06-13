Алергія вбиває: індійський мільярдер помер, проковтнувши бджолу

Санджай Капур, глава світового гіганта з виробництва автозапчастин Sona Comstar і друг принца Вільяма, знепритомнів під час гри в поло в Англії. І помер, коли бджола вжалила його в рот.

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53-річний індійський мільярдер, як виявилося, страждав від алергії на бджолині укуси, і невідомо, чи знав він до цього про свою недугу, пише Daily Mail.

Санджай Капур знепритомнів під час гри в поло, повідомляється, що він проковтнув бджолу, та встигла його вжалити, що могло спровокувати анафілактичний шок, який спричинив серцевий напад.

Санджай Капур помер під час гри в поло, проковтнувши бджолу Фото: Sunjay Kapur/X

У своїй заяві компанія Sona Comstar заявила: "Ми глибоко засмучені раптовою смертю нашого голови Санджая Капура. Він був далекоглядним лідером, чия пристрасть, проникливість і відданість справі сформували індивідуальність і успіх нашої компанії".

Буквально за лічені години до фатальної гри в поло, Санджай опублікував слова співчуття загиблим в авіакатастрофі літака Air India.

Відомо, що він був другом спадкоємця престолу Великої Британії, принца Вільяма, і грав із ним у поло, про що часто розповідала його колишня дружина, зірка Боллівуду Карішма Капур. Пізніше він одружився з Пріє Сачдев Капур, також акторкою Боллівуду, від якої 2018 року в нього народився син на ім'я Азаріас Капур.

Глобальна автомобільна компанія Sona Comsta, що належить Санджаю Капуру, діє в Індії, США, Китаї, Мексиці та Сербії, і займається ключовими поставками для галузі електромобілів.

Санджай Капур — був одним із найбагатших людей Індії Фото: Sunjay Kapur/X

Інші посади мільярдера включали пост президента Асоціації виробників автомобільних компонентів Індії та співголови Ради виробників Конфедерації індійської промисловості.

Що відомо про алергію на укуси бджіл та інших комах

Лікарі Київської міської клінічної лікарні №8 зазначають, що найчастіше виникає алергія на укуси комах загону перетинчастокрилих, особливо бджіл (7% випадків), у поодиноких випадках — ос, джмелів, шершнів і мурах. При цьому важлива не стільки кількість отриманої отрути під час укусу, скільки імуногенність речовини, що вводиться.

Укус бджоли може викликати алергію Фото: Unsplash

Антигени отрут комах відрізняються видовою специфічністю, наприклад, у секреті жала ос містяться серотонін і брадикінін, а в секреті жала шершнів — ацетилхолін. За статистикою від алергічних реакцій помирає приблизно у 2 рази більше людей, ніж від укусів змій.

Алергічні реакції можуть бути спричинені:

укусом комах, унаслідок якого антигени проникають в організм людини;

укусом комах-кровососів;

фрагментами тіл живих або мертвих комах під час потрапляння їх через дихальні шляхи, рідше під час контакту зі шкірою.

Алергічні реакції протікають у різних формах: від місцевих симптомів із більш-менш вираженими загальними проявами до шоку зі смертельними наслідками.

Зазначається, що люди з підвищеним ризиком важких форм алергії до укусів комах повинні завжди мати при собі набір першої медичної допомоги, але ін'єкції, які проводять люди без спеціальних навичок, можуть бути небезпечними. Тож слід пройти курси першої допомоги.

Цей матеріал має лише інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про небезпечні тренди TikTok. Йдеться про контент про догляд за шкірою, орієнтований на дівчаток віком від семи років.

Раніше лікарі не рекомендували їсти тюльпани, як робили деякі впливові блогери. Тюльпани — це не їстівні квіти і вони можуть викликати алергію і навіть отруєння.