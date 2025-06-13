Аллергия убивает: индийский миллиардер умер, проглотив пчелу

Санджай Капур, глава мирового гиганта по производству автозапчастей Sona Comstar и друг принца Уильяма, потерял сознание во время игры в поло в Англии. И умер, когда пчела ужалила его в рот.

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53-летний индийский миллиардер, как оказалось, страдал от аллергии на пчелиные укусы, и неизвестно, знал ли он до этого о своем недуге, пишет Daily Mail.

Санджай Капур потерял сознание во время игры в поло, сообщается, что он проглотил пчелу, та успела его ужалить, что могло спровоцировать анафилактический шок, вызвавший сердечный приступ.

Санджай Капур умер во время игры в поло, проглотив пчелу Фото: Sunjay Kapur/X

В своем заявлении компания Sona Comstar заявила: "Мы глубоко опечалены внезапной кончиной нашего председателя Санджая Капура. Он был дальновидным лидером, чья страсть, проницательность и преданность делу сформировали индивидуальность и успех нашей компании".

Буквально за считанные часы до роковой игры в поло, Санджай опубликовал слова соболезнования погибшим в авиакатастрофе самолета Air India.

Известно, что он был другом наследника престола Великобритании, принца Уильяма, и играл с ним в поло, о чем часто рассказывала его бывшая жена, звезда Болливуда Каришма Капур. Позже он женился на Прие Сачдев Капур, также актрисе Болливуда, от которой в 2018 году у него родился сын по имени Азариас Капур.

Глобальная автомобильная компания Sona Comsta, принадлежащая Санджаю Капуру, действует в Индии, США, Китае, Мексике и Сербии, и занимается ключевыми поставками для отрасли электромобилей.

Санджай Капур - был одним из богайтеших людей Индии Фото: Sunjay Kapur/X

Другие должности миллиардера включали пост президента Ассоциации производителей автомобильных компонентов Индии и сопредседателя Совета производителей Конфедерации индийской промышленности.

Что известно об аллергии на укусы пчел и прочих насекомых

Врачи Киевской городской клинической больницы №8 отмечают, что наиболее часто возникает аллергия на укусы насекомых отряда перепончатокрылых, особенно пчел (7% случаев), в редких случаях - ос, шмелей, шершней и муравьев. При этом важна не столько количество полученного яда при укусе, сколько иммуногенность вводимого вещества.

Укус пчелы может вызвать аллергию Фото: Unsplash

Антигены ядов насекомых отличаются видовой специфичностью, например, в секрете жала ос содержатся серотонин и брадикинин, а в секрете жала шершней - ацетилхолин. По статистике от аллергических реакций умирает примерно в 2 раза больше людей, чем от укусов змей.

Аллергические реакции могут быть вызваны:

укусом насекомых, в результате которого антигены проникают в организм человека;

укусом насекомых-кровососов;

фрагментами тел живых или мертвых насекомых при попадании их через дыхательные пути, реже при контакте с кожей.

Аллергические реакции протекают в различных формах: от местных симптомов с более или менее выраженными общими проявлениями до шока со смертельным исходом.

Отмечается, что люди с повышенным риском тяжелых форм аллергии к укусам насекомых должны всегда иметь при себе набор первой медицинской помощи, но инъекции, проводимые людьми без специальных навыков, могут быть опасны. Так что следует пройти курсы первой помощи.

Этот материал носит лишь информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

Напомним, ранее Фокус писал о опасных трендах TikTok. Речь идет о контенте об уходе за кожей, ориентированном на девочек в возрасте от семи лет.

Ранее врачи не рекомендовали есть тюльпаны, как делали некоторые влиятельные блогеры. Тюльпаны – это не съедобные цветы и они могут вызвать аллергию и даже отравление.