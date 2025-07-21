Никто не заметил: мужчина спас жизнь жены поцелуем (фото)

Мужчина заметил признаки сепсиса после того, как поцеловал беременную жену. Медики не увидели, что пациентке становится хуже, а после замечания мужчины в палату сбежались 11 человек.

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Женщина рассказала, что партнер спас ее от смерти во время родов, заметив что-то не то, когда поцеловал ее. Об этом пишет The Sun.

33-летняя Кэрри-Луиза Гилкрист рассказала, что 35-летний Хью Маршалл заметил, что она замерзла, а ее губы посинели. Мать двоих детей вспомнила, что тот сказал медикам в больнице Вустера: "Это признак сепсиса".

Кэрри подключили капельницу до рождения ее дочери Лейлы. Это произошло в прошлом году. Позже женщина потеряла более двух литров крови и нуждалась в двух переливаниях.

Между тем медсестры ничего не заметили, пока партнер пациентки не сказал им: вы на самом деле не смотрите на нее, ее ладони и губы синие — это признак сепсиса.

"Я была такой несколько часов на тот момент. Через две минуты после того, как он это сказал, в комнате собралось 11 человек", — рассказала женщина.

Женщину спас от сепсиса поцелуй Фото: The Sun

Женщина не могла о себе позаботиться сама

"Я была не в состоянии спорить за себя, я не могла о себе позаботиться. Я бы здесь не была, если бы не Хью", — призналась она.

Хью Маршалл спас жизнь жены поцелуем Фото: The Sun

Тем временем медики заявили: "Нам жаль, если Керри недовольна полученной ею помощью".

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