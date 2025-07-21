Тайная камера сняла, что начальник делал с любовницей перед тем, как их показало табло (фото)

На концерте Coldplay скандальный руководитель ИТ-компании Энди Байрон и его подчиненная Кристин Кебот целовались, прежде чем их "поймали" и показали на весь стадион.

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Кадры, как сообщается, показывают скандальных гостей концерта, которые целовали друг друга, прежде чем их случайно разоблачил фронтмен группы Крис Мартин. Об этом пишет TMZ.

Генерального директора Astronomer Энди Байрона и руководительницу отдела кадров Кристин Кебот заметили за объятиями на концерте группы в Бостоне. Байрон обнимал Кебот, прежде чем Крис Мартин случайно разоблачил роман коллег. Оригинальное видео с того времени уже собрало миллионы просмотров в сети, но новый ракурс разоблачил целовавшихся сотрудников.

Посетитель концерта, который, судя по всему, сидел позади пары, снял видео, на котором Coldplay поют свой хит Yellow. Видны огоньки от браслетов людей, но, по данным издания, в кадре также была скандальная пара.

Энди Байрон и Кристин Кэбот Фото: tmz

Пара обнимала друг друга, и в какой-то момент мужчина наклонился, чтобы поцеловать женщину в губы. Этот новый ракурс, похоже, зафиксировал новый уровень близости между коллегами, который не был выставлен на показ всему стадиону.

Энди Байрон и Кристин Кэбот на концерте Фото: tmz

В оригинальном вирусном видео человек, который читал по губам, утверждал, что технический руководитель сказал: "Черт возьми, это я", когда их лица появились на большом экране.

Байрон, который женат на Меган Кэрриган, подал заявление об отставке после громкого скандала. Компания отметила в своем заявлении: "Как отмечалось ранее, Astronomer привержена ценностям и культуре, которыми мы руководствовались с момента нашего основания. От наших лидеров ожидается установление стандартов как в поведении, так и в подотчетности, и недавно этот стандарт не был соблюден. Энди Байрон подал заявление об отставке, и Совет директоров его принял".

Как оказалось, Кебот присоединилась к компании девять месяцев назад на должности главного директора по персоналу.

Руководителя компании поймали на измене на концерте

Генеральный директор ИТ-компании Astronomer Энди Байрон попал в заголовки СМИ не из-за своей работы, а из-за измены жене Меган Кэрриган. Мужчина был на концерте Coldplay в Бостоне, когда его поймали на объятиях с HR-директором Кристин Кебот. Из-за резкой реакции любовников, которые сразу начали прятаться от камер, в сети инцидент набрал широкую огласку и привлек внимание.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, видео с концерта быстро стало вирусным, а пользователи соцсетей начали копаться в личной жизни любовников и создавать мемы.