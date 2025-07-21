Таємна камера зняла, що начальник робив з коханкою перед тим, як їх показало табло (фото)

На концерті Coldplay скандальний керівник ІТ-компанії Енді Байрон та його підлегла Крістін Кебот цілувалися, перш ніж їх "спіймали" та показали на весь стадіон.

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Кадри, як повідомляється, показують скандальних гостей концерту, які цілували одне одного, перш ніж їх випадково викрив фронтмен гурту Кріс Мартін. Про це пише TMZ.

Генерального директора Astronomer Енді Байрона та керівницю відділу кадрів Крістін Кебот помітили за обіймами на концерті гурту в Бостоні. Байрон обіймав Кебот, перш ніж Кріс Мартін випадково викрив роман колег. Оригінальне відео з того часу вже зібрало мільйони переглядів у мережі, але новий ракурс викрив працівників, які цілувалися.

Відвідувач концерту, який, судячи з усього, сидів позаду пари, зняв відео, на якому Coldplay співають свій хіт Yellow. Видно вогники від браслетів людей, але, за даними видання, у кадрі також була скандальна пара.

Енді Байрон та Крістін Кебот Фото: tmz

Пара обіймала одне одного, і в якийсь момент чоловік нахилився, щоб поцілувати жінку в губи. Цей новий ракурс, схоже, зафіксував новий рівень близькості між колегами, який не був виставлений на показ усьому стадіону.

Енді Байрон та Крістін Кебот на концерті Фото: tmz

В оригінальному вірусному відео людина, яка читала по губах, стверджувала, що технічний керівник сказав: "Чорт забирай, це я", коли їхні обличчя з'явилися на великому екрані.

Байрон, який одружений з Меган Керріган, подав заяву про відставку після гучного скандалу. Компанія зазначила у своїй заяві: "Як зазначалося раніше, Astronomer віддана цінностям і культурі, якими ми керувалися з моменту нашого заснування. Від наших лідерів очікується встановлення стандартів як у поведінці, так і в підзвітності, і нещодавно цей стандарт не був дотриманий. Енді Байрон подав заяву про відставку, і Рада директорів її прийняла".

Як виявилося, Кебот приєдналася до компанії дев'ять місяців тому на посаді головного директора з персоналу.

Керівника компанії зловили на зраді на концерті

Генеральний директор ІТ-компанії Astronomer Енді Байрон потрапив у заголовки ЗМІ не через свою роботу, а через зраду дружині Меган Керріган. Чоловік був на концерті Coldplay у Бостоні, коли його спіймали на обіймах з HR-директоркою Крістін Кебот. Через різку реакцію коханців, які одразу почали ховатися від камер, у мережі інцидент набрав широкого розголосу та привернув увагу.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, відео з концерту швидко стало вірусним, а користувачі соцмереж почали копатися в особистому житті коханців і створювати меми.